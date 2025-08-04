onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sahte Diploma Skandalında Adı Geçen Psikoloğun Seansının 4500 Lira Olduğu Ortaya Çıktı

Sahte Diploma Skandalında Adı Geçen Psikoloğun Seansının 4500 Lira Olduğu Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.08.2025 - 16:47

HaberTürk'ün ortaya çıkardığı diploma skandalı hakkında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu gibi isimlerin de yer aldığı skandalda bir de sahte psikolog skandalı yaşandı. Instagram'da 109 bin takipçisi olan Abdullah Volkan Uçak'ın seans başı 4500 TL kazandığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu isimlerden biri de Volkan Uçak...

Bu isimlerden biri de Volkan Uçak...

Ege Üniversitesi Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans programlarından sahte diploma kaydı oluşturulmuş. YÖK kayıtlarında geçmeyen Uçak mezuniyet sorgularını kendi cep telefonu hattı üzerinden yapmış.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun aktardığına göre Uçak kliniğinde seans başı 4500 TL talep ediyordu.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun aktardığına göre Uçak kliniğinde seans başı 4500 TL talep ediyordu.

Bir X kullanıcısının yanıtını tutuklanan psikoloğun avukatı şöyle yanıtladı.

Bir X kullanıcısının yanıtını tutuklanan psikoloğun avukatı şöyle yanıtladı.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
11
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın