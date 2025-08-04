Sahte Diploma Skandalında Adı Geçen Psikoloğun Seansının 4500 Lira Olduğu Ortaya Çıktı
HaberTürk'ün ortaya çıkardığı diploma skandalı hakkında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu gibi isimlerin de yer aldığı skandalda bir de sahte psikolog skandalı yaşandı. Instagram'da 109 bin takipçisi olan Abdullah Volkan Uçak'ın seans başı 4500 TL kazandığı öğrenildi.
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Bu isimlerden biri de Volkan Uçak...
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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun aktardığına göre Uçak kliniğinde seans başı 4500 TL talep ediyordu.
Bir X kullanıcısının yanıtını tutuklanan psikoloğun avukatı şöyle yanıtladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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