İzmir’de Su Krizi: İzmir’de Hangi İlçelerde Ne Zaman Sular Kesilecek?
Uzun süredir yağışlara hasret kalan İzmir’de 6 Ağustos Çarşamba günü itibariyle tasarruf için planlı su kesintileri yapılacağı duyurulmuştu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, milyonlarca insanın yaşadığı 11 merkez ilçede su kesintilerinin olacağı belirtildi.
İşte İzmir’de suların kesileceği ilçeler ve saatleri… 👇
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Türkiye’nin nüfus olarak en büyük 3’üncü ili olan İzmir’de ciddi bir su krizi yaşanıyor.
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İzmir’de hangi ilçelerde sular kesilecek?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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