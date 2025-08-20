onedio
Ticaret Bakanlığı Açıkladı: Yüksek Takipçili 30 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli Getirildi

Ticaret Bakanlığı Açıkladı: Yüksek Takipçili 30 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli Getirildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
20.08.2025 - 08:58

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı gerekçesiyle yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Bakanlık hangi hesapların kapatıldığını ise henüz açıklamadı.

İçişleri Bakanlığı’nın yasa dışı bahis operasyonları sürerken, Ticaret Bakanlığı da harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı'nın yasa dışı bahis operasyonları sürerken, Ticaret Bakanlığı da harekete geçti.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı, vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği duyuruldu.

Hangi hesapların kapandığı ise henüz açıklanmadı.

Ticaret Bakanlığı’nın açıklaması 👇

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
