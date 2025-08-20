Ticaret Bakanlığı Açıkladı: Yüksek Takipçili 30 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli Getirildi
Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı gerekçesiyle yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Bakanlık hangi hesapların kapatıldığını ise henüz açıklamadı.
İçişleri Bakanlığı’nın yasa dışı bahis operasyonları sürerken, Ticaret Bakanlığı da harekete geçti.
Ticaret Bakanlığı’nın açıklaması 👇
