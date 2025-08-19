Yunanistan’da Faciadan Dönüldü: Boeing 757’nin Motoru Havada Yanmaya Başladı

İçerisinde yaklaşık 300 kişi bulunan Boeing 757 marka uçağın motorları havada kimyasal bir reaksiyon nedeniyle yanmaya başladı. Uçak İtalya’da bulunan Brindisi Havalimanı'na acil iniş yaparken, şans eseri kimse yaralanmadı.

Yolculardan biri Alman basınına yaptığı açıklamada, 'Birdenbire elektrikler birkaç saniyeliğine kesildi ve artık yükselemediğimizi fark ettik. İnanılmaz derecede korkunç bir deneyimdi. Veda mesajları gönderdim çünkü 'artık bitti' diye düşündüm' dedi.