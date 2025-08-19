onedio
Yunanistan’da Faciadan Dönüldü: Boeing 757’nin Motoru Havada Yanmaya Başladı

Yunanistan’da Faciadan Dönüldü: Boeing 757’nin Motoru Havada Yanmaya Başladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.08.2025 - 23:46

Yunanistan’ın Korfu Adası’ndan Almanya’nın Düsseldorf kentine gitmek üzere havalanan Boeing 757 marka uçağın motoru havada aniden yanmaya başladı. İçerisinde 273 yolcu ve 8 mürettebat bulunan uçak İtalya’ya acil iniş yaparken, kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

Yunanistan’dan havalanan Condor Havayolları’na ait uçakta korku dolu anlar yaşandı.

Yunanistan’dan havalanan Condor Havayolları’na ait uçakta korku dolu anlar yaşandı.

İçerisinde yaklaşık 300 kişi bulunan Boeing 757 marka uçağın motorları havada kimyasal bir reaksiyon nedeniyle yanmaya başladı. Uçak İtalya’da bulunan Brindisi Havalimanı'na acil iniş yaparken, şans eseri kimse yaralanmadı.

Yolculardan biri Alman basınına yaptığı açıklamada, 'Birdenbire elektrikler birkaç saniyeliğine kesildi ve artık yükselemediğimizi fark ettik. İnanılmaz derecede korkunç bir deneyimdi. Veda mesajları gönderdim çünkü 'artık bitti' diye düşündüm' dedi.

Havada motoru yanan uçaktan görüntüler 👇

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
