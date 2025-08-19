Yunanistan’da Faciadan Dönüldü: Boeing 757’nin Motoru Havada Yanmaya Başladı
Yunanistan’ın Korfu Adası’ndan Almanya’nın Düsseldorf kentine gitmek üzere havalanan Boeing 757 marka uçağın motoru havada aniden yanmaya başladı. İçerisinde 273 yolcu ve 8 mürettebat bulunan uçak İtalya’ya acil iniş yaparken, kimsenin yaralanmadığı açıklandı.
Yunanistan’dan havalanan Condor Havayolları’na ait uçakta korku dolu anlar yaşandı.
Havada motoru yanan uçaktan görüntüler 👇
