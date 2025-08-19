onedio
Cem Küçük Memur Sayısını Fazla Buldu: "3 Milyona İndirilebilir"

cem küçük
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.08.2025 - 23:12

Hükümet ile memurlar arasında toplu sözleşme görüşmelerinden henüz anlaşma çıkmazken, Memur-Sen’e bağlı memurlar geçtiğimiz günlerde greve gitmişti.

Gazeteci Cem Küçük, Ekol TV’de katıldığı programda Türkiye’de memur sayısının fazla olduğunu söyledi. “5.5 milyon memurun fazla olduğu” görüşüne katıldığını söyleyen Küçük, “Memur sayısı 2.5 ve 3 milyon civarında olabilir.” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’e bağlı memurların toplu sözleşme görüşmelerinden anlaşma çıkmaması üzerine greve çıkması gündemde.

Hükümetin son teklifi de yeterli bulunmazken, Türkiye’de 5.5 milyonu bulan memur sayısının fazla olup olmadığı tartışılıyor. Gazeteci Cem Küçük de Erol TV’de katıldığı programda memur sayısının fazla olduğunu söyledi.

Ünlü iş insanı Rahmi Koç’un “2 milyon çalışanla bu devlet döner” sözlerine kısmen katıldığını söyleyen Cem Küçük, “Bayburt’ta, Giresun’da, Erzurum’da kaç kişi pasaport almak için gidiyor? Oradaki polis, memur, vergi dairesi ve bakanlıklar azaltılabilir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. 

Cem Küçük, 2.5, 3 milyon civarına çekilecek memur sayısı ile devletin de aylık 1 trilyon liraya yakın kazancı olduğunu söyledi.

Cem Küçük’ün açıklamaları 👇

