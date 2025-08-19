Cem Küçük Memur Sayısını Fazla Buldu: "3 Milyona İndirilebilir"
Hükümet ile memurlar arasında toplu sözleşme görüşmelerinden henüz anlaşma çıkmazken, Memur-Sen’e bağlı memurlar geçtiğimiz günlerde greve gitmişti.
Gazeteci Cem Küçük, Ekol TV’de katıldığı programda Türkiye’de memur sayısının fazla olduğunu söyledi. “5.5 milyon memurun fazla olduğu” görüşüne katıldığını söyleyen Küçük, “Memur sayısı 2.5 ve 3 milyon civarında olabilir.” ifadelerini kullandı.
Memur-Sen’e bağlı memurların toplu sözleşme görüşmelerinden anlaşma çıkmaması üzerine greve çıkması gündemde.
Cem Küçük’ün açıklamaları 👇
