Cem Küçük Memur Sayısını Fazla Buldu: "3 Milyona İndirilebilir"

Hükümetin son teklifi de yeterli bulunmazken, Türkiye’de 5.5 milyonu bulan memur sayısının fazla olup olmadığı tartışılıyor. Gazeteci Cem Küçük de Erol TV’de katıldığı programda memur sayısının fazla olduğunu söyledi.

Ünlü iş insanı Rahmi Koç’un “2 milyon çalışanla bu devlet döner” sözlerine kısmen katıldığını söyleyen Cem Küçük, “Bayburt’ta, Giresun’da, Erzurum’da kaç kişi pasaport almak için gidiyor? Oradaki polis, memur, vergi dairesi ve bakanlıklar azaltılabilir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Cem Küçük, 2.5, 3 milyon civarına çekilecek memur sayısı ile devletin de aylık 1 trilyon liraya yakın kazancı olduğunu söyledi.