İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlatmıştı: Mücahit Birinci İçin Adalet Bakanlığı İzin Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci’nin cezaevinde Murat Kapki ile görüştüğünü ve “Bu ifadeyi imzala, 2 milyon dolar ve serbest kal” dediğini iddia etmişti.

Savcılığın soruşturma başlattığı iddialar sonrasında AKP de üyesi Mücahit Birinci’yi ihraç etmek için harekete geçmişti. Birinci ise disiplin soruşturmasını beklemeden AKP’den istifa ettiğini açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından res’en başlatılan soruşturmada avukat Mücahit Birinci için soruşturma izni verdi.