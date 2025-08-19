İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlatmıştı: Mücahit Birinci İçin Adalet Bakanlığı İzin Verdi
Eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Kapki’den 2 milyon dolar rüşvet istediği iddiaları sonrasında AKP tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş, sevk kararı sonrası Birinci AKP’den istifa etmişti.
Savcılık iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, Adalet Bakanlığı’nın Mücahit Birinci için soruşturma izni verdiği öğrenildi.
AKP’den istifa eden Mücahit Birinci ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
