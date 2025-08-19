onedio
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlatmıştı: Mücahit Birinci İçin Adalet Bakanlığı İzin Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlatmıştı: Mücahit Birinci İçin Adalet Bakanlığı İzin Verdi

19.08.2025 - 21:01

Eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Kapki’den 2 milyon dolar rüşvet istediği iddiaları sonrasında AKP tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş, sevk kararı sonrası Birinci AKP’den istifa etmişti.

Savcılık iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, Adalet Bakanlığı’nın Mücahit Birinci için soruşturma izni verdiği öğrenildi.

AKP’den istifa eden Mücahit Birinci ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

AKP'den istifa eden Mücahit Birinci ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci’nin cezaevinde Murat Kapki ile görüştüğünü ve “Bu ifadeyi imzala, 2 milyon dolar ve serbest kal” dediğini iddia etmişti.

Savcılığın soruşturma başlattığı iddialar sonrasında AKP de üyesi Mücahit Birinci’yi ihraç etmek için harekete geçmişti. Birinci ise disiplin soruşturmasını beklemeden AKP’den istifa ettiğini açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından res’en başlatılan soruşturmada avukat Mücahit Birinci için soruşturma izni verdi.

