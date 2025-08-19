onedio
Alman Otomobil Devi Volkswagen’den Tartışmalı Karar: Araçlarda Güç İsteyen Abonelik Sistemine Üye Olacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.08.2025 - 22:28

Almanya’nın dünyaca ünlü otomobil firması Volkswagen bazı modellerinde beygir gücünü artırmak için abonelik sistemi olacağını açıkladı. Daha önce BMW, Mercedes ve Tesla da abonelik sistemi ile araç özelliklerini artırmaya yönelik planlar yapmıştı.

Abonelik sistemi müzik, sinema ve dizi sektöründe olduğu gibi araç sektörüne de yayılıyor.

BMW, Mercedes ve Tesla’dan sonra Volkswagen de abonelik sistemini hayata geçirmeye karar verdi. Volkswagen’in ID.3 Pro ve Pro S modellerini satın alan kullanıcılar araçlardaki 228 beygir gücüne ulaşmak için aylık, yıllık veya ömürlük olarak satışa çıkacak abonelik paketlerinden almak zorunda kalacak.

Abonelik almayan kullanıcıların araçları ise 201 beygir gücüyle sınırlı olacak.

Alman firma, bu uygulamayı “daha yüksek başlangıç fiyatına gerek kalmadan araç ömrü boyunca güç artırımı imkanı” olarak savunuyor. 

Ayrıca şirketin ortam aydınlatması, navigasyon, ses kontrolü ve ısıtmalı koltukları için de abonelik sistemi başlatacağı iddia ediliyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
