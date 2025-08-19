Alman Otomobil Devi Volkswagen’den Tartışmalı Karar: Araçlarda Güç İsteyen Abonelik Sistemine Üye Olacak

BMW, Mercedes ve Tesla’dan sonra Volkswagen de abonelik sistemini hayata geçirmeye karar verdi. Volkswagen’in ID.3 Pro ve Pro S modellerini satın alan kullanıcılar araçlardaki 228 beygir gücüne ulaşmak için aylık, yıllık veya ömürlük olarak satışa çıkacak abonelik paketlerinden almak zorunda kalacak.

Abonelik almayan kullanıcıların araçları ise 201 beygir gücüyle sınırlı olacak.

Alman firma, bu uygulamayı “daha yüksek başlangıç fiyatına gerek kalmadan araç ömrü boyunca güç artırımı imkanı” olarak savunuyor.

Ayrıca şirketin ortam aydınlatması, navigasyon, ses kontrolü ve ısıtmalı koltukları için de abonelik sistemi başlatacağı iddia ediliyor.