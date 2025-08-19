onedio
Bunu Yaparken 2 Kere Düşünün! Instagram'da Herkese Açık Hesaptan Alınan Fotoğrafı Paylaşmak Suç Sayıldı

Bunu Yaparken 2 Kere Düşünün! Instagram’da Herkese Açık Hesaptan Alınan Fotoğrafı Paylaşmak Suç Sayıldı

Instagram
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.08.2025 - 19:58

Bir Instagram kullancısı, herkese açık olarak fotoğraf paylaşan bir hesaptan aldığı fotoğrafı kendi hesabından paylaştı. Şikayet üzerine olay mahkemeye taşındı ve Yargıtay 12. Ceza Dairesi eylemin kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşımı olarak değerlendirdi.

Yargıtay sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf için birçok kişiyi ilgilendiren önemli bir karara imza attı.

Yargıtay sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf için birçok kişiyi ilgilendiren önemli bir karara imza attı.

“men.dakka.dukka” rumuzuyla Instagram’da paylaşım yapan bir kullanıcı, gizli olmayan profillerden elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında yayımladı. Olay şikayet üzerine mahkemeye taşınırken, Trabzon’da yerel mahkeme sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi ise fotoğrafların herkese açık profillerden alındığını belirterek beraat kararı verdi. Olay en üst mahkemeye taşındı.

Yargıtay'dan "kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşımı" değerlendirmesi.

Yargıtay’dan “kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşımı” değerlendirmesi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eylemini kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşımı olarak nitelendirerek beraat kararını bozdu. 

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bir kişiye ait her türlü bilginin başkasına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi suçtur.”

“Herkesin görebildiği ya da kolaylıkla ulaşılabilen kişisel bilgiler de kişisel veri kapsamındadır.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
