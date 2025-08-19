Bursa’da Şaman Ayni: "Uzaktan Şifa Dağıtıyorum" Diyen Kişi Gözaltına Alındı
Bursa’da kendisini şaman ve şifacı olarak tanıtan Ramazan K. sosyal medya hesabından şaman ayni sırasında evinde kestiği hayvanların görüntülerini paylaştı.
Uzaktan online olarak da şifa dağıttığını iddia eden Ramazan K. şikayetler üzerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir evde şaman ayni için hayvanların kurban edildiği ortaya çıktı.
Şaman ve şifacı olduğu iddia eden Ramazan K.’nın yaptığı paylaşım. 👇
