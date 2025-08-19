onedio
Bursa’da Şaman Ayni: "Uzaktan Şifa Dağıtıyorum" Diyen Kişi Gözaltına Alındı

Bursa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.08.2025 - 17:58

Bursa’da kendisini şaman ve şifacı olarak tanıtan Ramazan K. sosyal medya hesabından şaman ayni sırasında evinde kestiği hayvanların görüntülerini paylaştı.

Uzaktan online olarak da şifa dağıttığını iddia eden Ramazan K. şikayetler üzerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir evde şaman ayni için hayvanların kurban edildiği ortaya çıktı.

Kendisini şaman ve şifacı olarak tanıtan Ramazan K., evinde kurban ettiği küçükbaş ve kanatlı hayvanların görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Çektiği video ile açıklamalar da yapan Ramazan K., “Dostlar merhaba, benim ismim Ramazan. Ben bir şamanım ve şifacıyım. Bu sayfanın amacı sizin isteklerinizi ve dileklerinizi ruhlara ritüel aracılığıyla iletip, bu istek ve dileklerinizi bu dünyada gerçekleştirmektir. Aynı zamanda şifacıyım, biyoenerji şifası yapıyorum. Ellerimle yapıyorum bu çalışmayı. Yakında ve uzaktan yapılabiliyor biyoenerji çalışması. Uzaktan yapılan çalışmalar yani seanslar, 20 dakika sürüyor. Kendi evinizde sırtüstü 20 dakika boyunca uzanıyorsunuz. Ben de buradan sizin şifanız için çalışma yapıyorum. Bu enerji seansı böyle yapılıyor, uzaktan yapılan çalışmalar. Yakında yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalar da buraya geliyorsunuz, masaj masası var bende. Ona uzanıyorsunuz. Bu da yaklaşık 40 dakika ile 1 saat sürüyor, bu çalışma. Bu daha detaylı bir çalışma oluyor. Açıkçası daha iyi sonuçlar alıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Ritüelleri, şaman ritüelleri. Sizin bir isteğiniz var diyelim bana geliyorsunuz. Bana benim şöyle bir isteği var ya da bir dileğim var' dedi.

Şaman ayininde kurban edilen hayvanların görüntüleri sonrasında Ramazan K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şaman ve şifacı olduğu iddia eden Ramazan K.’nın yaptığı paylaşım. 👇

