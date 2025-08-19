onedio
Müjdat Gezen'e "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.08.2025 - 15:40

Ünlü sanatçı Müjdat Gezen'e 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonrası Müjdat Gezen ifade verdi.

Kaynak: Dilek Yaman Demir

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı.

Dilek Yaman Demir'in haberine göre, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla Müjdat Gezen'e soruşturma başlatıldı. 82 yaşındaki Gezen, katıldığı bir programda “Müslümanlarda ölen kişi annesinin adıyla gömülür, çünkü anan kesin anandır ama baban belki babandır” demişti.

Müjdat Gezen'in ifadesinden bir bölüm:

