Müjdat Gezen'e "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı!
Ünlü sanatçı Müjdat Gezen'e 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonrası Müjdat Gezen ifade verdi.
Kaynak: Dilek Yaman Demir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müjdat Gezen'in ifadesinden bir bölüm:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın