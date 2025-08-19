“Beyşehir Gölü Vefat Etti, Tüm Türkiye’nin Başı Sağ Olsun”

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen ve 656 kilometrekarelik yüzölçümüyle hem Çarşamba Çayı üzerinden Konya Ovası’nın sulanmasına katkı sağlayan hem de 400’ün üzerinde balıkçıya geçim imkânı sunan Beyşehir Gölü, iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulamalar nedeniyle ciddi tehlike altında. Su seviyesindeki düşüş, balıkçılığın ve gölde turistik tekne turlarının yapılamamasına yol açarken, çekilen alanlarda artık büyükbaş hayvanların otlamasına imkan tanıyor.

Hasan Kurt, gölde balıkçılığın neredeyse imkânsız hale geldiğini belirterek, 'Göl otlanmış ve bataklığa dönüşmüş durumda. Ağlarımızı seremiyoruz. Biz balıkçılar için Beyşehir Gölü artık bitmiştir. Tarım sulamaları da yapılamıyor, yalnızca içme suyu olarak kullanılıyor. Önümüzdeki dönemlerde çeşmelerden bataklık su akabileceğini öngörüyoruz' dedi.

Kurt, su seviyesinin daha önce 300 metre çekildiği alanların bugün bazı yerlerde 1500 metreye kadar gerilediğini vurguladı ve ekledi: 'Artık suya ulaşmak mümkün değil. Çekilme, gölde adaların oluşmasına sebep oldu.'