“Beyşehir Gölü Vefat Etti, Tüm Türkiye’nin Başı Sağ Olsun”
Konya ve Isparta sınırlarında yer alan Beyşehir Gölü'nde su seviyesi ciddi şekilde azaldı. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, gölde yaşanan durumu 'Söyleyeceğimiz tek bir şey var, Beyşehir Gölü vefat etmiştir. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Şu an bulunduğumuz yerin su seviyesi oldukça yüksekti ve burada daha önce 300 metre geride çekim yapmıştık. Şu an bazı yerlerde 1500 metreye kadar su çekilmiş durumda, yürü yürü bitmiyor. Bu alanlar kara parçası haline gelmiş vaziyette. Artık suya ulaşılamayacak derece çekildi' sözleriyle özetledi.
“Beyşehir Gölü vefat etti, Türkiye’nin başı sağolsun”
