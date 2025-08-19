onedio
“Beyşehir Gölü Vefat Etti, Tüm Türkiye’nin Başı Sağ Olsun”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.08.2025 - 12:01

Konya ve Isparta sınırlarında yer alan Beyşehir Gölü'nde su seviyesi ciddi şekilde azaldı. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, gölde yaşanan durumu 'Söyleyeceğimiz tek bir şey var, Beyşehir Gölü vefat etmiştir. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Şu an bulunduğumuz yerin su seviyesi oldukça yüksekti ve burada daha önce 300 metre geride çekim yapmıştık. Şu an bazı yerlerde 1500 metreye kadar su çekilmiş durumda, yürü yürü bitmiyor. Bu alanlar kara parçası haline gelmiş vaziyette. Artık suya ulaşılamayacak derece çekildi' sözleriyle özetledi.

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen ve 656 kilometrekarelik yüzölçümüyle hem Çarşamba Çayı üzerinden Konya Ovası’nın sulanmasına katkı sağlayan hem de 400’ün üzerinde balıkçıya geçim imkânı sunan Beyşehir Gölü, iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulamalar nedeniyle ciddi tehlike altında. Su seviyesindeki düşüş, balıkçılığın ve gölde turistik tekne turlarının yapılamamasına yol açarken, çekilen alanlarda artık büyükbaş hayvanların otlamasına imkan tanıyor.

Hasan Kurt, gölde balıkçılığın neredeyse imkânsız hale geldiğini belirterek, 'Göl otlanmış ve bataklığa dönüşmüş durumda. Ağlarımızı seremiyoruz. Biz balıkçılar için Beyşehir Gölü artık bitmiştir. Tarım sulamaları da yapılamıyor, yalnızca içme suyu olarak kullanılıyor. Önümüzdeki dönemlerde çeşmelerden bataklık su akabileceğini öngörüyoruz' dedi.

Kurt, su seviyesinin daha önce 300 metre çekildiği alanların bugün bazı yerlerde 1500 metreye kadar gerilediğini vurguladı ve ekledi: 'Artık suya ulaşmak mümkün değil. Çekilme, gölde adaların oluşmasına sebep oldu.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
