onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ankara’da ‘Aşiret’ Düzeni! Bucak Aşireti Mensubu Bir Kişi, Trafikte Tartıştığı Kişiyi Bacaklarından Vurdu

Ankara’da ‘Aşiret’ Düzeni! Bucak Aşireti Mensubu Bir Kişi, Trafikte Tartıştığı Kişiyi Bacaklarından Vurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.08.2025 - 11:06 Son Güncelleme: 19.08.2025 - 11:07

İçerik Devam Ediyor

Gazeteci Timur Soykan’ın X hesabından paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Soykan’ın paylaştığı videoya göre; Ankara’da ‘06 BCK’ plakalı araçtan inen Bucak aşireti mensubu, tartıştığı kişiyi böyle bacaklarından vurdu. İddiaya göre: Memduh Bucak, şikayetten sonra polise teslim oldu. Aynı gün mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Ankara'da trafikte yaşanan silahlı olayın görüntüleri...

Bucak aşiretinden biri, trafikte tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı.

Bucak aşiretinden biri, trafikte tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı.

Gazeteci Timur Soykan'ın paylaştığı videodaki 06 BCK plakalı arabayı kullanan kişi, tartıştığı kişiyi bacaklarından vurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
60
9
8
3
3
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın