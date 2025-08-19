Ankara’da ‘Aşiret’ Düzeni! Bucak Aşireti Mensubu Bir Kişi, Trafikte Tartıştığı Kişiyi Bacaklarından Vurdu

Gazeteci Timur Soykan’ın X hesabından paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Soykan’ın paylaştığı videoya göre; Ankara’da ‘06 BCK’ plakalı araçtan inen Bucak aşireti mensubu, tartıştığı kişiyi böyle bacaklarından vurdu. İddiaya göre: Memduh Bucak, şikayetten sonra polise teslim oldu. Aynı gün mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
İşte Ankara'da trafikte yaşanan silahlı olayın görüntüleri...
Bucak aşiretinden biri, trafikte tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı.
