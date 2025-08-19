MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Tutuklanan Selahattin Yılmaz’a Destek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün tutuklanan çete lideri Selahattin Yılmaz için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında 'Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada çete lideri Selahattin Yılmaz'a destek oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın