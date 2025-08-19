onedio
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Tutuklanan Selahattin Yılmaz’a Destek

Ali Can YAYCILI
19.08.2025 - 12:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün tutuklanan çete lideri Selahattin Yılmaz için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında 'Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır' ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada çete lideri Selahattin Yılmaz'a destek oldu.

Bahçeli, açıklamasında 'Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır.' ifadelerini kullandı.

İBB soruşturmaları için de dikkat çeken ifadeler kullanan Bahçeli, 'Uzayan ve uzatılan soruşturma ve kovuşturmaların siyasi istismara maruz kalması, organize yıpratma kampanyalarına uğraması, kutuplaşma dinamiklerini tetiklemesi kaçınılmazdır.' dedi.

