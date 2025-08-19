MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Tutuklanan Selahattin Yılmaz’a Destek

Bahçeli, açıklamasında 'Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır.' ifadelerini kullandı.

İBB soruşturmaları için de dikkat çeken ifadeler kullanan Bahçeli, 'Uzayan ve uzatılan soruşturma ve kovuşturmaların siyasi istismara maruz kalması, organize yıpratma kampanyalarına uğraması, kutuplaşma dinamiklerini tetiklemesi kaçınılmazdır.' dedi.