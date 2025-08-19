onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gerçek Bir Alev Topu! Yangınlarla Mücadele Eden Portekiz'de Alevlerin Hortuma Dönüşmesi Korku Yarattı!

Gerçek Bir Alev Topu! Yangınlarla Mücadele Eden Portekiz'de Alevlerin Hortuma Dönüşmesi Korku Yarattı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.08.2025 - 14:57

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizde tüm yaz duyduğumuz yangın haberleri hepimizi fazlasıyla üzdü. Günlerce söndürülemeyen ve alevlere teslim olan şehirlerimizde hayatını kaybeden insanlarımız, hayvan dostlarımız ve kaybettiğimiz doğamız oldu. Avrupa aşırı sıcaklarla boğuşurken Portekiz'den de yangın haberleri geldi. Yangınlarla mücadele eden Portekiz'de alevlerin hortuma döndüğü anlar korku yarattı.

Kaynak: TRT Haber

Kaynak: https://x.com/trthaber/status/1957597...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Portekiz'de alevler dev bir hortuma dönüştü.

Yangınlarla mücadele eden Portekiz'de alevlerin hortuma dönüşmesi korku yarattı.

Yangınlarla mücadele eden Portekiz'de alevlerin hortuma dönüşmesi korku yarattı.

Korku filmini aratmayan görüntülerde yangının alevlerinin bir anda hortuma dönüştüğü görüldü. Giderek büyüyen alev hortumu videonun çekildiği noktaya doğru ilerledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mad man

5 gündür yanıyor. Ateş söndür ekmeyle twit atmak gibi kolay bir şey değil.