Gerçek Bir Alev Topu! Yangınlarla Mücadele Eden Portekiz'de Alevlerin Hortuma Dönüşmesi Korku Yarattı!

Kaynak: https://x.com/trthaber/status/1957597...
Ülkemizde tüm yaz duyduğumuz yangın haberleri hepimizi fazlasıyla üzdü. Günlerce söndürülemeyen ve alevlere teslim olan şehirlerimizde hayatını kaybeden insanlarımız, hayvan dostlarımız ve kaybettiğimiz doğamız oldu. Avrupa aşırı sıcaklarla boğuşurken Portekiz'den de yangın haberleri geldi. Yangınlarla mücadele eden Portekiz'de alevlerin hortuma döndüğü anlar korku yarattı.
Kaynak: TRT Haber
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Portekiz'de alevler dev bir hortuma dönüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yangınlarla mücadele eden Portekiz'de alevlerin hortuma dönüşmesi korku yarattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
5 gündür yanıyor. Ateş söndür ekmeyle twit atmak gibi kolay bir şey değil.