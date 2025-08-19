Manifest Konserinde Kızının Dansını Kaydeden Babanın Görüntüleri Viral Oldu

İstanbul Festivali'nde sahneye çıkan Manifest'in şarkısında dans eden küçük kızını cep telefonuyla kaydeden babanın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Videoya yapılan yorumlarda 'Mesela bu kızı hiçbir şey korkutmaz. 2 gr sevgi veren adama gitmez, kendi kıymetini bilir' denildi.
İşte sosyal medyada çok konuşulan o video...
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
bu ülkeye şeriatı getiremiyeceksiniz
Ne alaka lan beyinsiz?
Her şeyi drama haline getiren kızlar gibisin onedio. Bunu yapmayan baba mı var ya
yarından itibaren hava soğuyacak hatta Oslo'da yağmur beklentisi var, haberin olsun.
İki oğlum var , kız çocuğu olan anne babaları kıskanıyorum :) Allah , bu tatlı kıza ve anne babasına mutlu mesut beraber yaş almayı nasip etsin.