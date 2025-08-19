onedio
Fiyatı Ne Kadar Acaba? Bir Fine Dining Restoranın Sunduğu Mısır Aromalı Haşlanmış Yumurtanın Yapılışı

Fiyatı Ne Kadar Acaba? Bir Fine Dining Restoranın Sunduğu Mısır Aromalı Haşlanmış Yumurtanın Yapılışı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.08.2025 - 14:28

MasterChef ve Mehmet Yalçınkaya ile lugatımıza eklediğimiz 'Fine Dining' restoranlar son yıllarda oldukça popüler. Belki öncesinde de bilenleriniz vardır ama MasterChef sayesinde bu kavram sanki her gün gidiyormuşuz gibi dilimize yerleşti. Menülerde yer alan doyurmayan ama tadına doyum olmayan yemekler de sosyal medyada sık sık gündem olmaya başladı. Bir Fine Dining restoranda servis edilen mısır aromalı haşlanmış yumurtanın yapılış videosuyla yine çok konuşuldu.

Bir Fine Dining restorandaki mısır aromalı haşlanmış yumurtanın yapılışı görenleri oldukça etkiledi.

Pek çok aşamadan geçen minicik ürünün yapımı görenleri etkiledi.

'Mehmet Şef görse gurur duyardı' diye düşüneceğimiz bu minik ürünün yapımı epey zor görünüyor. Fiyatı merak konusu olan mısır aromalı haşlanmış yumurtanın içindeki yumurtanın geçirdiği evrim şaşırtmadı desek yalan olur. Ancak yumurta için bu kadar emek verilmesi de sosyal medyada konuşuldu.

Üşengeç olduğumuz gerçeği...

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
