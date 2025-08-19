Fiyatı Ne Kadar Acaba? Bir Fine Dining Restoranın Sunduğu Mısır Aromalı Haşlanmış Yumurtanın Yapılışı

MasterChef ve Mehmet Yalçınkaya ile lugatımıza eklediğimiz 'Fine Dining' restoranlar son yıllarda oldukça popüler. Belki öncesinde de bilenleriniz vardır ama MasterChef sayesinde bu kavram sanki her gün gidiyormuşuz gibi dilimize yerleşti. Menülerde yer alan doyurmayan ama tadına doyum olmayan yemekler de sosyal medyada sık sık gündem olmaya başladı. Bir Fine Dining restoranda servis edilen mısır aromalı haşlanmış yumurtanın yapılış videosuyla yine çok konuşuldu.
Bir Fine Dining restorandaki mısır aromalı haşlanmış yumurtanın yapılışı görenleri oldukça etkiledi.
Pek çok aşamadan geçen minicik ürünün yapımı görenleri etkiledi.
2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
