Moritanya'nın Bir Garip Adeti: Boşanan Kadınlar Daha Çok Evlilik Teklifi Alıyor

Söz konusu ilişkiler olduğunda ülkelerin kendine has gelenekleri daha çok ön plana çıkıyor. Sevgililik, evlillik hatta boşanmada bile farklı uygulamalar olduğunu görmek mümkün. Örneğin bir Afrika ülkesi olan Moritanya'da boşanmak kadınlar için iyi bir şey olarak görülürken erkekler için ise tam tersi!
Gelin, bu farklılığı anlatan Moritanyalı içerik üreticisine kulak verelim.
Kaynak: Instagram / ruva_hanim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Boşanmak Moritanya'da kadın için kötü bir şey değil, ama erkek için aşırı kötü bir şey. "
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın