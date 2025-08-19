onedio
Moritanya'nın Bir Garip Adeti: Boşanan Kadınlar Daha Çok Evlilik Teklifi Alıyor

Moritanya'nın Bir Garip Adeti: Boşanan Kadınlar Daha Çok Evlilik Teklifi Alıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.08.2025 - 13:46

Söz konusu ilişkiler olduğunda ülkelerin kendine has gelenekleri daha çok ön plana çıkıyor. Sevgililik, evlillik hatta boşanmada bile farklı uygulamalar olduğunu görmek mümkün. Örneğin bir Afrika ülkesi olan Moritanya'da boşanmak kadınlar için iyi bir şey olarak görülürken erkekler için ise tam tersi! 

Gelin, bu farklılığı anlatan Moritanyalı içerik üreticisine kulak verelim.

Kaynak: Instagram / ruva_hanim

Buradan izleyebilirsiniz;

"Boşanmak Moritanya'da kadın için kötü bir şey değil, ama erkek için aşırı kötü bir şey. "

"Boşanmak Moritanya'da kadın için kötü bir şey değil, ama erkek için aşırı kötü bir şey. "

Bir kadın, boşandıktan sonra üst üste evlilik teklifleri alabilir. Fakat aynı durum, erkekler için geçerli değilmiş! Eğer Moritanyalı bir erkekseniz ve boşanma kararı aldıysanız, vay halinize.

Artık insanlar size 'kadına iyi bakamayan birisi' gözüyle bakacak ve bundan sonra da kötü bir erkek olarak anılacaksınız!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Yorum Yazın