Hükümetin Memurlar İçin Zam Teklifi Belli Olmuştu: Polis, Bekçi, İmam, Öğretmen Maaşları Ne Kadar Olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün akşam saatlerinde memur temsilcileri ile bir araya gelmiş ve hükümetin son zam teklifini iletmişti. Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada ise zam teklifinin kabul edilemez olduğu açıklanmıştı.

Hükümetin memurlar için 2026 yılında önerdiği yüzde 11+7 zam teklifi sonrasında polis, bekçi, imam, öğretmen, gassal gibi mesleklerin yeni maaşları da belli oldu.

Kaynak: NTV