onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Hükümetin Memurlar İçin Zam Teklifi Belli Olmuştu: Polis, Bekçi, İmam, Öğretmen Maaşları Ne Kadar Olacak?

Hükümetin Memurlar İçin Zam Teklifi Belli Olmuştu: Polis, Bekçi, İmam, Öğretmen Maaşları Ne Kadar Olacak?

Memur maaşları
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.08.2025 - 17:20

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün akşam saatlerinde memur temsilcileri ile bir araya gelmiş ve hükümetin son zam teklifini iletmişti. Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada ise zam teklifinin kabul edilemez olduğu açıklanmıştı.

Hükümetin memurlar için 2026 yılında önerdiği yüzde 11+7 zam teklifi sonrasında polis, bekçi, imam, öğretmen, gassal gibi mesleklerin yeni maaşları da belli oldu. 

Kaynak: NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hükümet ile memur sendikaları arasındaki görüşmelerden anlaşma sağlanamamıştı.

Hükümet ile memur sendikaları arasındaki görüşmelerden anlaşma sağlanamamıştı.

8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında hükümet, 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay için yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise hükümetin teklifi için “komik bir rakam” ifadesini kullandı.

Hükümetin önerdiği zam teklifi geçerli olursa polis, öğretmen, imam, bekçi gibi mesleklerin yeni maaşları ne kadar olacak?

Hükümetin önerdiği zam teklifi geçerli olursa polis, öğretmen, imam, bekçi gibi mesleklerin yeni maaşları ne kadar olacak?

Ortalama 63 bin 319 lira maaş alan polislerin yeni maaşı 5 bin 1 lira artışla 68 bin 320 liraya yükselecek. 

Ortalama 51 bin 465 lira maaş alan öğretmenlerin yeni maaşı 4 bin 67 lira artışla 55 bin 532 liraya yükselecek.

Ortalama 56 bin 120 lira maaş alan çarşı ve mahalle bekçilerinin yeni maaşları 4 bin 427 lira artışla 60 bin 547 liraya yükselecek.

Ortalama 46 bin 475 lira maaş alan gassalların yeni maaşları 3 bin 666 lira artışla 50 bin 141 liraya yükselecek.

Ortalama 50 bin 949 lira maaş alan imam-hatiplerin yeni maaşları 4 bin 19 lira artışla 54 bin 968 liraya yükselecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın