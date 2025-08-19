Hükümetin Memurlar İçin Zam Teklifi Belli Olmuştu: Polis, Bekçi, İmam, Öğretmen Maaşları Ne Kadar Olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün akşam saatlerinde memur temsilcileri ile bir araya gelmiş ve hükümetin son zam teklifini iletmişti. Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada ise zam teklifinin kabul edilemez olduğu açıklanmıştı.
Hükümetin memurlar için 2026 yılında önerdiği yüzde 11+7 zam teklifi sonrasında polis, bekçi, imam, öğretmen, gassal gibi mesleklerin yeni maaşları da belli oldu.
Hükümet ile memur sendikaları arasındaki görüşmelerden anlaşma sağlanamamıştı.
Hükümetin önerdiği zam teklifi geçerli olursa polis, öğretmen, imam, bekçi gibi mesleklerin yeni maaşları ne kadar olacak?
