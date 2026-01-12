onedio
Evdeki Gizli Tehlike İfşa Edildi! Marketlerde Satılan Temizlik Ürünü İçin Toplatma Kararı!

Evdeki Gizli Tehlike İfşa Edildi! Marketlerde Satılan Temizlik Ürünü İçin Toplatma Kararı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
12.01.2026 - 14:07

Ticaret Bakanlığı, çocuk güvenliği standartlarına uymayan ve hayati risk taşıyan bir temizlik ürününün satışını durdurdu. Piyasadan toplatılmasına karar verilen lavabo açıcının markası ve yasaklanma gerekçesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı, piyasa denetimleri sonucunda insan sağlığı açısından riskli bulduğu ürünlere karşı yürüttüğü çalışmaları kapsamında bir markanın lavabo açıcısını yasakladı.

12 Ocak tarihinde yayımlanan karara göre, 'Pratix Çzm' markasıyla raflarda yer alan ürünün güvensiz olduğu tespit edilerek piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu temizlik ürününün ambalajında ciddi güvenlik eksiklikleri saptandı. Ürünün özellikle çocuklar için büyük bir tehdit oluşturduğu, ambalajında çocuk emniyetli kapak düzeneğinin yer almadığı belirlendi. Bunun yanı sıra, görme engelli vatandaşların tehlikeyi fark etmesini sağlayan dokunsal uyarı işaretlerinin bulunmaması da yasaklama kararının temel gerekçelerinden biri oldu.

Tüketici sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sıkılaştıran yetkililer, standartlara uymayan ürünlerin satışına izin verilmeyeceğini vurguladı. Güvensiz bulunan bu ürünün raflardan indirilmesi için gerekli süreç başlatılırken, vatandaşların aldıkları temizlik malzemelerinde emniyet donanımlarına dikkat etmeleri istendi.

