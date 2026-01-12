Evdeki Gizli Tehlike İfşa Edildi! Marketlerde Satılan Temizlik Ürünü İçin Toplatma Kararı!
Ticaret Bakanlığı, çocuk güvenliği standartlarına uymayan ve hayati risk taşıyan bir temizlik ürününün satışını durdurdu. Piyasadan toplatılmasına karar verilen lavabo açıcının markası ve yasaklanma gerekçesi kamuoyuyla paylaşıldı.
Ticaret Bakanlığı, piyasa denetimleri sonucunda insan sağlığı açısından riskli bulduğu ürünlere karşı yürüttüğü çalışmaları kapsamında bir markanın lavabo açıcısını yasakladı.
