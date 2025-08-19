onedio
Japonya’da Türk Pasaportu Nedeniyle Gece Kulübüne Alınmayan Sosyal Medya Kullancısı İsyan Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.08.2025 - 18:58

Türk vatandaşlarına 3 ay vize muafiyeti sağlaması nedeniyle son yıllarda Japonya’ya giden vatandaşların sayısında artış yaşanıyor. Birçok Türk vatandaşı tatilini Japonya’da geçirirken, Japonya’da bir gece kulübünde skandal bir olay meydana geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Türk pasaportu olduğu için girmek istediği bir gece kulübüne kabul edilmedi. Paylaşımda, gece kulübünün görevlisinin elindeki kağıtta yer alan ülkelerin pasaportuna sahip kişilerin içeriye girmesini engellediği görüldü. Aynı gece kulübüne Kuzey Kore, Suriye, Bangladeş, İran gibi ülkelerin vatandaşlarının da alınamadığı ortaya çıktı.

Türk pasaportu nedeniyle gece kulübüne giremeyen vatandaşın isyanı. 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
