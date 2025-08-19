Japonya’da Türk Pasaportu Nedeniyle Gece Kulübüne Alınmayan Sosyal Medya Kullancısı İsyan Etti
Türk vatandaşlarına 3 ay vize muafiyeti sağlaması nedeniyle son yıllarda Japonya’ya giden vatandaşların sayısında artış yaşanıyor. Birçok Türk vatandaşı tatilini Japonya’da geçirirken, Japonya’da bir gece kulübünde skandal bir olay meydana geldi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Türk pasaportu olduğu için girmek istediği bir gece kulübüne kabul edilmedi. Paylaşımda, gece kulübünün görevlisinin elindeki kağıtta yer alan ülkelerin pasaportuna sahip kişilerin içeriye girmesini engellediği görüldü. Aynı gece kulübüne Kuzey Kore, Suriye, Bangladeş, İran gibi ülkelerin vatandaşlarının da alınamadığı ortaya çıktı.
Türk pasaportu nedeniyle gece kulübüne giremeyen vatandaşın isyanı. 👇
