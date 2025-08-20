"Ersan Diamond" Sessizliğini Bozdu: "İyi Para Kazanıyorum, Düşman Edindim"

Gülmez, 'Çünkü şu anda Allah tatlı bir rüzgarı arkama vermiş, güzel güzel paramı kazanıyorum, helal yönünden. Nişantaşı'nın göbeğinde üç mağaza sahibiyim. Sürekli denetlemeler için kapım devletimize açıktır. Ben bir komisyoncuyum. Elbette kendime ait güzel bir sermayem var ama bir yandan da insanların satmak istediği ürünleri alıyoruz sözleşme karşılığı ve yeni alıcıya satıyoruz. Aradaki bütün detayları faturalandırıyoruz.' dedi.

Yaptığı işin yanlış anlaşılmaya çok müsait olduğunu söyleyen Gülmez, '2 sene öncesine kadar Ersan Diamond yokken şu an var.' diyerek bu sektörde yıllardır iş yapan bütün firmaların dikkatini çektiğini belirtti.

'O insanların rehberinde güçlü müşteriler var. İstemeden bir düşmanlık kazandım' ifadelerini kullanan Gülmez, 'Onlar da haklı çünkü para tatlıdır.' dedi.