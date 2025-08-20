onedio
"Ersan Diamond" Sessizliğini Bozdu: "İyi Para Kazanıyorum, Düşman Edindim"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.08.2025 - 08:42

Ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen ve “Ersan Diamond” markasıyla Instagram’da yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Ersan Gülmez geçtiğimiz günlerde suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınmış sonrasında adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

Sessizliğini bozan ve Instagram üzerinden açıklama yapan Ersan Gülmez, mafya üyesi olacak kadar “aptal” olmadığını söyledi ve iyi para kazandığı için düşman edindiğini ifade etti.

İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’a suikast düzenleyecekleri iddiasıyla elebaşlığını Selahattin Yılmaz’ın yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen “Ersan Diamond” markasının sahibi Ersan Gülmez de gözaltına alınmış ve savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

Sessizliği bozan Ersan Gülmez açıklamalarda bulundu. Mafya üyesi iddialarını yalanlayan Gülmez, “Herhangi bir mafyanın üyesi asla değilim, olmam. O kadar aptal bir adam da değilim.' dedi.

“Nişantaşı’nın göbeğinde 3 mağazam var”

Gülmez, 'Çünkü şu anda Allah tatlı bir rüzgarı arkama vermiş, güzel güzel paramı kazanıyorum, helal yönünden. Nişantaşı'nın göbeğinde üç mağaza sahibiyim. Sürekli denetlemeler için kapım devletimize açıktır. Ben bir komisyoncuyum. Elbette kendime ait güzel bir sermayem var ama bir yandan da insanların satmak istediği ürünleri alıyoruz sözleşme karşılığı ve yeni alıcıya satıyoruz. Aradaki bütün detayları faturalandırıyoruz.' dedi.

Yaptığı işin yanlış anlaşılmaya çok müsait olduğunu söyleyen Gülmez, '2 sene öncesine kadar Ersan Diamond yokken şu an var.' diyerek bu sektörde yıllardır iş yapan bütün firmaların dikkatini çektiğini belirtti. 

'O insanların rehberinde güçlü müşteriler var. İstemeden bir düşmanlık kazandım' ifadelerini kullanan Gülmez, 'Onlar da haklı çünkü para tatlıdır.' dedi.

