"Ersan Diamond" Sessizliğini Bozdu: "İyi Para Kazanıyorum, Düşman Edindim"
Ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen ve “Ersan Diamond” markasıyla Instagram’da yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Ersan Gülmez geçtiğimiz günlerde suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınmış sonrasında adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.
Sessizliğini bozan ve Instagram üzerinden açıklama yapan Ersan Gülmez, mafya üyesi olacak kadar “aptal” olmadığını söyledi ve iyi para kazandığı için düşman edindiğini ifade etti.
İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’a suikast düzenleyecekleri iddiasıyla elebaşlığını Selahattin Yılmaz’ın yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlenmişti.
“Nişantaşı’nın göbeğinde 3 mağazam var”
