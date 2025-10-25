Sevgili Akrep, bugün senin için aşk hayatında derinlere dalmanın tam sırası! Partnerinle samimi bir diyalog oluşturmaktan öteye geçmenin zamanı geldi. Belki de birlikte bir plan yaparak ilişkinin güven seviyesini bir üst noktaya taşıyabilirsin. Böylece artık birlikte bir düzen kurmanın zamanı geldiğini hissedebilirsin. Şimdi Aşkını bir yuva içinde birleştirmeye ne dersin?

Bekar olan Akrep burçlarına gelirsek, canınızı sıkmayın ama bugün aşk bugün pek de yakınınızda olmayabilir. Merkür ve Satürn'ün etkisi altında, aşka karşı aşırı ciddi ya da yüksek arzularla bakabilirsin. Bu durum, bugün senin için uygun olanı bulmayı biraz zorlaştırabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…