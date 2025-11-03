Sevgili Akrep, bugün senin için enerji dolu ve hareketli bir gün olacak gibi duruyor. Mars'ın Uranüs'e karşıtlığı, kariyerinde sıcak ve dinamik bir süreci beraberinde getiriyor. Ofis koridorlarında, toplantı odalarında, belki de online toplantılarda, çalışma arkadaşlarınla aranda rekabet yaşayabilirsin. Ama unutma, senin stratejik zekan ve analitik düşünme yeteneğin, bu kaos ortamında bile seni güçlendirecek ve üstün kılacak.

Biraz da yeni bir görev ya da liderlik fırsatından bahsedelim. Şimdi seni güçlendiren kaos ortamı, belki de beklenmediğin bir anda karşına çıkan harika fırsat demektir. Tam da bu yüzden bunu bir tehdit olarak değil de bir fırsat olarak görmeli ve cesurca bir adım atmalısın. Hatta, bu süreçte rakiplerin henüz düşünürken, harekete geçmenin ayrıcalığını yaşamalı ve başarısını hem maddi hem manevi olarak karşılığını alabileceğini bilmelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…