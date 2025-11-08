Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça önemli bir gün olabilir! Çünkü Merkür retro, doğrudan burcunda başlıyor. Bu, kariyerinde güçlü bir içsel dönüşüm döneminin habercisi. Geçmişte verdiğin emekler, belki de hiç beklemediğin bir anda, göz ardı edilmeden fark ediliyor olabilir. Ancak bu süreçte sabırlı olman ve acele karar vermemen oldukça önemli.

Bu retro, yeni bir girişim için belki de en uygun zaman değil. Ancak eski projelerini yeniden düzenlemek, onlara yeni bir soluk getirmek için harika bir zaman. Özellikle yaratıcı sektörlerde çalışıyorsan, eski fikirlerini yeniden değerlendir, parlat ve onları yeniden sun.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise heyecan dolu başlangıçlar söz konusu olabilir. Heyecan hazır ol, çünkü Merkür retro duygusal anlamda yenilenmeni sağlayabilir. Görünen o ki geçmişi geride bırakmanın zamanı geldi! Mevcut ilişkinde bir değişim, yenilenme ve tutkunun artması söz konusu olabilir. Ya da bekarsan artık önüne bakmak seni şehvetli yakınlaşmalara götürebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…