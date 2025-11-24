onedio
25 Kasım Salı Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu
25 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Kasım Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde Merkür ve Venüs'ün dansı başladı ve bu kavuşum, içindeki enerjiyi yoğunlaştırıyor. Bu enerji yoğunlaşması, tişörtün altında hissettiğin hafif bir ısı artışı, daha derin nefesler alma ihtiyacı veya uykuya dalmada yaşadığın küçük gecikmeler şeklinde kendini gösterebilir. Bu belirtiler seni biraz rahatsız edebilir, belki de biraz huzursuz hissettirebilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun çözümü oldukça basit.

Biraz hareket etmeye ne dersin? Evet, sporun hafif bir formu olan kısa bir yürüyüş ya da düşük tempolu bir esneme seansı, bedenindeki bu baskıyı hızla çözebilir. Belki de parka gidip biraz temiz hava alabilir, ya da evde hafif bir yoga seansı yapabilirsin. Bu enerji yoğunlaşmasını dengellemenin yolu, bedenini harekete geçirmekten geçiyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

