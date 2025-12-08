Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında biraz karmaşa yaşayabilirsin. Mars ve Satürn'ün oluşturduğu kare açı, duygularını net ve açık bir şekilde ifade etmeyi biraz zorlaştırabilir. Kalbin ve aklın aynı frekansta değilse, belki de içinde bir yerlerde uyanan şüphelerle boğuşuyorsun. Eğer böyleyse, ilk yapman gereken şey kendini sakinleştirmek ve durumu soğukkanlılıkla değerlendirmek olmalı. Bu, ilişkinin enerjisini yumuşatabilir ve belki de bir çözüm yolu bulmanı sağlar.

Ancak, içindeki şüphelerin sesi git gide yükseliyorsa, belki de ayrılık kararını düşünmekte fayda var. Evet, bu zor bir karar olabilir ama bazen en zor kararlar en doğru olanlarıdır. İşte tam bu noktada, belki de hiç tanımadığın bir kişinin çekici enerjisi, işleri daha da karışık hale getirebilir. Bu yüzden dikkatli olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…