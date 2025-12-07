Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında adeta bir fırtına gibi esen değişim rüzgarları, bitmesi gereken ilişkileri sonlandırıyor. Enerjini tüketen, seni yoran ve sana hak ettiğin değeri vermeyen bağlardan zarifçe, ancak kararlı bir şekilde uzaklaşabileceksin bugün! Ancak bu ayrılık, sana hüzün ya da üzüntü getirmemeli. Aksine, bu durumu özgürlüğünün yeni bir başlangıcı olarak görmelisin.

Hayatın akışına kendini bırak ve bu değişim rüzgarının seni götüreceği yeri ise heyecanla kucakla. Çünkü hayat, senin için yeni ve heyecan verici başlangıçlara gebe. Bu durumu bir son değil, yeni bir başlangıç olarak görmeye çalış. Bu süreçte kendine iyi bakmayı unutma ve enerjini pozitif yönde kullanmaya çalış. Zira kalbinden başlayarak şifalanıyorsun bugün! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…