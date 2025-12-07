Sevgili Akrep, hazır mısın? Çünkü bu hafta finansal bir labirent seni bekliyor olabilir. Ödenmemiş borçlar, belki de bir süredir göz ardı ettiğin faturalar ya da kafanda şekillendirdiğin krediler biraz başını ağrıtabilir. Ancak unutma, her zorluk yeni bir fırsatı da beraberinde getirir. Bu stresli dönem, aslında kazanç kapılarını aralamanın bir işareti olabilir. Bugün vereceğin kararlar, ileride seni daha da güçlü bir hale getirebilir.

Hatta risk almayı da seviyorsun değil mi? Zira, bu senin doğanında var. Fakat bu dönemde aceleci davranmamalısın. Özellikle de söz konusu ticaret, yatırım veya büyük harcamalar olduğunda; finansal anlamda büyük bir sıçrama yaşayabilirsin. Enerjin tamamen yıkıp yeniden yapma cesareti ile birleşiyor. İşte bu da senin için yeni bir başlangıcı işaret ediyor. Elbette bu yeni başlangıç için heyecanlı olsan da sakin ve dikkatli adımlar atman şart. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…