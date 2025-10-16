Yakında İnsan Eseri Kalmayacak! Artık Her İki Makaleden Biri Yapay Zeka Ürünü
SEO firması Graphite’in yeni raporuna göre, son aylarda çevrimiçi ortamda yapay zeka tarafından üretilen makalelerin sayısı, insan eliyle yazılanları geride bıraktı. Şu an iki tür içerik neredeyse eşit bir düzeye ulaşmış durumda devam ederken bu eşitliğin daha ne kadar devam edeceği tartışılıyor. Peki yapay zekanın akılalmaz bir hızla geliştiği bu dönemde, bu denge daha ne kadar sürecek?
ChatGPT’nin 2023’teki lansmanının ardından, yapay zeka tarafından üretilen makalelerin oranı hızla yükselişe geçti.
Araştırmacılar, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin interneti boğması durumunda, büyük dil modellerinin kendi "atık" içerikleriyle tıkanıp çökebileceği endişesini uzun süredir taşıyor.
