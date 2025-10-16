onedio
Yakında İnsan Eseri Kalmayacak! Artık Her İki Makaleden Biri Yapay Zeka Ürünü

Yapay Zeka
16.10.2025 - 12:40

SEO firması Graphite’in yeni raporuna göre, son aylarda çevrimiçi ortamda yapay zeka tarafından üretilen makalelerin sayısı, insan eliyle yazılanları geride bıraktı. Şu an iki tür içerik neredeyse eşit bir düzeye ulaşmış durumda devam ederken bu eşitliğin daha ne kadar devam edeceği tartışılıyor. Peki yapay zekanın akılalmaz bir hızla geliştiği bu dönemde, bu denge daha ne kadar sürecek?

Kaynak: https://www.axios.com/2025/10/14/ai-g...
ChatGPT’nin 2023’teki lansmanının ardından, yapay zeka tarafından üretilen makalelerin oranı hızla yükselişe geçti.

www.axios.com

Graphite’in raporuna göre yapay zeka Kasım 2024’te kısa bir süreliğine insan tarafından yazılan içerikleri geride bıraktı, ancak o tarihten bu yana iki taraf arasında dengeli bir tablo oluştu.

İkinci bir rapora göre, içerik çiftlikleri artık yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin arama motorları ve sohbet robotları tarafından önceliklendirilmediğini fark etmeye başlamış olabilir. Veriler de bunu destekliyor: Google Arama’da listelenen makalelerin %86’sı insan eliyle yazılırken, yalnızca %14’ü yapay zeka üretimi. Benzer şekilde, ChatGPT ve Perplexity gibi sohbet robotlarının kaynak olarak gösterdiği makalelerin %82’si insan yapımı, geri kalan %18’i ise yapay zeka ürünü. Dahası, yapay zeka tarafından oluşturulan makaleler Google’da yer alsa bile, genellikle insan tarafından yazılan içeriklerin gerisinde sıralanıyor. Peki şirketlerin yapay zekaya teknolojilerine milyarlarca dolar döktüğü bu günlerde bu durum daha ne kadar devam edecek?

Araştırmacılar, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin interneti boğması durumunda, büyük dil modellerinin kendi "atık" içerikleriyle tıkanıp çökebileceği endişesini uzun süredir taşıyor.

Europol'ün 2022'de yayımladığı bir rapor, 2026 yılına kadar çevrimiçi içeriğin %90'ının yapay zeka tarafından üretileceğini tahmin etmişti. 

Bazı uzmanlar ise mevcut araçlarla yapay zeka içeriklerinin kesin sayısını belirlemenin mümkün olmadığını söylüyor. İnsanlar artık yapay zeka ile birlikte içerik ürettiği için, bir metnin tamamen insan mı yoksa yapay zeka ürünü mü olduğunu ayırt etmek giderek zorlaşıyor. Google sözcüsü bu durumu “bir ikilikten çok bir simbiyoz” olarak tanımlıyor.

Tüm bunlar, insanların şimdilik insan eliyle yazılmış içerikleri tercih ettiğini gösterirken, akıllarda tek bir soru beliriyor: Yapay zeka içerikleriyle insan üretimi içerikler arasındaki fark her geçen gün silikleşiyorsa, bir gün her şey yapay zeka ürünü olduğunda bu farkı hala ayırt edebilecek miyiz?

