Yakında İnsan Eseri Kalmayacak! Artık Her İki Makaleden Biri Yapay Zeka Ürünü

Graphite’in raporuna göre yapay zeka Kasım 2024’te kısa bir süreliğine insan tarafından yazılan içerikleri geride bıraktı, ancak o tarihten bu yana iki taraf arasında dengeli bir tablo oluştu.

İkinci bir rapora göre, içerik çiftlikleri artık yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin arama motorları ve sohbet robotları tarafından önceliklendirilmediğini fark etmeye başlamış olabilir. Veriler de bunu destekliyor: Google Arama’da listelenen makalelerin %86’sı insan eliyle yazılırken, yalnızca %14’ü yapay zeka üretimi. Benzer şekilde, ChatGPT ve Perplexity gibi sohbet robotlarının kaynak olarak gösterdiği makalelerin %82’si insan yapımı, geri kalan %18’i ise yapay zeka ürünü. Dahası, yapay zeka tarafından oluşturulan makaleler Google’da yer alsa bile, genellikle insan tarafından yazılan içeriklerin gerisinde sıralanıyor. Peki şirketlerin yapay zekaya teknolojilerine milyarlarca dolar döktüğü bu günlerde bu durum daha ne kadar devam edecek?