Günün En Güzel Haberi: Topkapı'nın Kedi Kapısı Yeniden Hizmette
Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde, aslına uygun restore edilen Kedi Kapısı yeniden açıldı. Osmanlı döneminde saray kedileri için özel olarak yapılan bu tarihi geçit, yüzyıllar sonra yeniden işlev kazanarak saray yaşamının sevimli sakinlerine özgürlük sundu.
Karaağalar Koğuşu’na açılan bu küçük kapı, Osmanlı'nın hayvanlara duyduğu derin şefkatin ve evcil hayvanların saraydaki özel yerinin somut bir simgesi.
Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, Kedi Kapısı’nın bulunduğu Karaağalar Koğuşu’nun, sarayın sosyal ve güncel hayatında önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Kedilerin giriş çıkışını kolaylaştırmak amacıyla, kapının altında kendilerine özel bir geçit hazırlanmış.
