onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Günün En Güzel Haberi: Topkapı'nın Kedi Kapısı Yeniden Hizmette

Günün En Güzel Haberi: Topkapı'nın Kedi Kapısı Yeniden Hizmette

Kedi
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.10.2025 - 17:17

Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde, aslına uygun restore edilen Kedi Kapısı yeniden açıldı. Osmanlı döneminde saray kedileri için özel olarak yapılan bu tarihi geçit, yüzyıllar sonra yeniden işlev kazanarak saray yaşamının sevimli sakinlerine özgürlük sundu.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karaağalar Koğuşu’na açılan bu küçük kapı, Osmanlı'nın hayvanlara duyduğu derin şefkatin ve evcil hayvanların saraydaki özel yerinin somut bir simgesi.

Karaağalar Koğuşu’na açılan bu küçük kapı, Osmanlı'nın hayvanlara duyduğu derin şefkatin ve evcil hayvanların saraydaki özel yerinin somut bir simgesi.
cdnuploads.aa.com.tr

Kapının yeniden hizmete girmesiyle birlikte saray kedileri, tıpkı geçmişteki ataları gibi Harem'in taş zeminlerinde serbestçe dolaşmaya, bu özel kapıdan geçerek sarayın farklı köşelerine ulaşmaya başladı. Saray sakinleri arasında özel bir yere sahip olan ve üç yıldır kayıp olduğu düşünülen efsanevi kedi Mülayim’in torunu Şerbet kedi de diğer kedilerle birlikte dedesinin izinden giderek tarihi geçidi kullanıyor.

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, Kedi Kapısı’nın bulunduğu Karaağalar Koğuşu’nun, sarayın sosyal ve güncel hayatında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, Kedi Kapısı’nın bulunduğu Karaağalar Koğuşu’nun, sarayın sosyal ve güncel hayatında önemli bir rol oynadığını vurguladı.
cdnuploads.aa.com.tr

Kocaman, Karaağaların saraydaki erkek hizmetliler ve görevlilerin bir parçası olduğunu; Osmanlı ve farklı toplumlarda görülen bu uygulamanın süre gelen bir hizmet birimi olduğunu belirtti.

Bu kapının varlığı, insan ve evcil hayvan yakınlaşmasının en güzel örneklerinden biri. Kocaman'ın aktardığına göre, saray içine alınmış bu hayvanların insanlarla yaşamaları için özel bir düzenleme yapmış.

Kedilerin giriş çıkışını kolaylaştırmak amacıyla, kapının altında kendilerine özel bir geçit hazırlanmış.

Kedilerin giriş çıkışını kolaylaştırmak amacıyla, kapının altında kendilerine özel bir geçit hazırlanmış.
cdnuploads.aa.com.tr

Kocaman kedi kapısının bulunduğu odaların Karaağalar içindeki en üst statü olan Darüssaade Ağası’ndan önceki yetkililer tarafından kullanıldığını, onların da yanlarında evcil hayvanlarını bulundurduklarını ifade etti. Ayrıca, sarayın ikinci avlusunda bulunan ceylan yalakları da evcil hayvanlar dışında farklı hayvanların da sarayda var olduğunun ve ecdadın onlar için altyapı hazırladığının bir kanıtı olarak ziyaretçilere açık. Mülayim'in torunu Şerbet ve diğer kediler, atalarının kullandığı bu tarihi kapıyı bugün de gururla kullanmaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın