Anksiyete Sadece Bizde Yok! Kedinizin Kaygılarını Anlamanın Yolları
Kediler, hislerini gizlemekte usta canlılardır. Peki bazen fiziksel rahatsızlıklarını bile belli etmeyen kedilerin, içten içe kaygı hissettiği olur mu? Örneğin, kedinizi severken aniden sizi ısırması bir rahatsızlık belirtisi mi yoksa stres ve endişe göstergesi olabilir mi? Bu davranışın ardındaki nedeni anlamak, kedinizin ruh halini çözmek için atacağınız ilk adımdır.
Kaygı, algılanan bir tehdidin beklentisi veya buna ilişkin endişedir. Olası durumlara dair duyulan endişe ve korkudur.
Kaygılı bir kedi genellikle daha fazla saklanır, titrer, savunmacı davranışlar sergiler ve iştah kaybı yaşayabilir.
Kedinizi yavaş yavaş korktuğu şeylere alıştırmak, hareketlerini ödüllerle pekiştirmek aranızdaki güven bağını oluşturmanın ilk adımlarındandır.
