Anksiyete Sadece Bizde Yok! Kedinizin Kaygılarını Anlamanın Yolları

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 11:55

Kediler, hislerini gizlemekte usta canlılardır. Peki bazen fiziksel rahatsızlıklarını bile belli etmeyen kedilerin, içten içe kaygı hissettiği olur mu? Örneğin, kedinizi severken aniden sizi ısırması bir rahatsızlık belirtisi mi yoksa stres ve endişe göstergesi olabilir mi? Bu davranışın ardındaki nedeni anlamak, kedinizin ruh halini çözmek için atacağınız ilk adımdır.

Buyurun detaylara 👇

Kaynak: https://www.dailypaws.com/cats-kitten...
Kaygı, algılanan bir tehdidin beklentisi veya buna ilişkin endişedir. Olası durumlara dair duyulan endişe ve korkudur.

Kedinizin ayrılık kaygısı örneğin, sizin evden çıkacağınızı hissettiğinde tetiklenir. Ya da bir kafes kedi için gizemli ve tehditkar bir obje olabilir çünkü kedi nereye gideceğini bilmediği için ürker ve strese girer.

Küçük değişiklikler bile kedileri huzursuz edebilir. Yeni bir evcil hayvan, farklı bir misafir, taşınma veya yüksek sesler, minik dostunuzun rutinini altüst edebilir. Ayrıca genetik yatkınlık, sosyalleşme eksikliği, geçmiş travmalar veya sağlık sorunları da kaygıyı tetikleyebilir. Yaşlı kediler ise çevresel değişikliklere karşı daha hassastır ve ekstra ilgiye ihtiyaç duyar.

Kaygılı bir kedi genellikle daha fazla saklanır, titrer, savunmacı davranışlar sergiler ve iştah kaybı yaşayabilir.

Bazı kediler ise bu stresle kendine zarar verebilir veya evin diğer sakinlerine karşı agresifleşebilir. Bu noktada almanız gereken ilk adım veteriner kontrolüdür. Kedinizin durumunu anlamak için detaylı bir muayene şart. Ardından davranış uzmanı ile birlikte bir plan oluşturabilirsiniz.

Kedinizi yavaş yavaş korktuğu şeylere alıştırmak, hareketlerini ödüllerle pekiştirmek aranızdaki güven bağını oluşturmanın ilk adımlarındandır.

Veterinerin önereceği bazı ilaçlar ve terapileri de kaygıyı azaltmada yardımcı olabilir. Kısacası bu dönemde önemli olan sabırlı olmak ve tutarlılığı elden bırakmamaktır. Çünkü unutmayın, minik dostunuz sizin güvenliğinizde rahatlar. Ona sevgi dolu ve sakin bir ortam sunmak, kaygısını azaltmanın en etkili yoludur.

