Anksiyete Sadece Bizde Yok! Kedinizin Kaygılarını Anlamanın Yolları

Kedinizin ayrılık kaygısı örneğin, sizin evden çıkacağınızı hissettiğinde tetiklenir. Ya da bir kafes kedi için gizemli ve tehditkar bir obje olabilir çünkü kedi nereye gideceğini bilmediği için ürker ve strese girer.

Küçük değişiklikler bile kedileri huzursuz edebilir. Yeni bir evcil hayvan, farklı bir misafir, taşınma veya yüksek sesler, minik dostunuzun rutinini altüst edebilir. Ayrıca genetik yatkınlık, sosyalleşme eksikliği, geçmiş travmalar veya sağlık sorunları da kaygıyı tetikleyebilir. Yaşlı kediler ise çevresel değişikliklere karşı daha hassastır ve ekstra ilgiye ihtiyaç duyar.