Burcuna Göre Ne Kadar Kontrollü Birisin?
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Hayatın her alanında kontrolü elinde tutmak isteyenlerden misin, yoksa olayları biraz da akışına bırakabilenlerden mi? Kimi insan planı bozulduğunda bütün düzeninin sarsıldığını hissederken kimi insan son dakika değişikliklerini bile büyük bir sakinlikle karşılayabilir. Burcun, olaylar karşısındaki yaklaşımın hakkında eğlenceli ipuçları verebilir. Bazen kontrol etmek senin için güven duygusuyla ilgili olabilir, bazen de her şeyin istediğin gibi ilerlemesini istemenle... Peki sen kontrol konusunda hangi noktadasın? Burcunu seç ve öğrenelim!
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Burcunu seçer misin?
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Kontrolü Elinde Tutmayı Seviyorsun
Kontrol Sende Değilse Rahatsız Oluyorsun
Kontrol Etmekten Çok Anlamaya Çalışıyorsun
Duygularını Kontrol Etmeye Çalışıyorsun
Kontrol Sende Olunca Daha Rahat Hissediyorsun
Kontrol Seviyen Oldukça Yüksek
Kontrol Etmekten Çok Denge Kuruyorsun
Kontrolü Kaybetmekten Pek Hoşlanmıyorsun
Kontrol Senin İçin Fazla Sıkıcı
Kontrol Senin İçin Başarının Bir Parçası
Kontrol Edemediğin Şeylerle Uğraşmıyorsun
Kontrolü Fazla Zorlamıyorsun
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