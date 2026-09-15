Burcuna Göre Ne Kadar Kontrollü Birisin?

Senin için kontrol, çoğu zaman harekete geçebilmek ve istediğin sonuca ulaşabilmek anlamına geliyor. Bir şeyin nasıl ilerlemesi gerektiğine karar verdiğinde bunun gerçekleşmesi için gereken adımları hızlıca atabiliyorsun. Beklemek, belirsizlik içinde kalmak veya başkasının karar vermesini izlemek sana pek göre değil. Günlük hayatında özellikle kendi sorumluluğundaki konularda ipleri elinde tutmayı seviyorsun. Planın değiştiğinde ilk anda sinirlenebilirsin ancak kısa sürede yeni bir plan oluşturup yoluna devam etme konusunda oldukça başarılısın. Senin kontrol anlayışın daha çok 'Ne gerekiyorsa yaparım' şeklinde çalışıyor.