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Burcuna Göre Ne Kadar Kontrollü Birisin?

Burcuna Göre Ne Kadar Kontrollü Birisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
15.09.2026 - 16:01
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Hayatın her alanında kontrolü elinde tutmak isteyenlerden misin, yoksa olayları biraz da akışına bırakabilenlerden mi? Kimi insan planı bozulduğunda bütün düzeninin sarsıldığını hissederken kimi insan son dakika değişikliklerini bile büyük bir sakinlikle karşılayabilir. Burcun, olaylar karşısındaki yaklaşımın hakkında eğlenceli ipuçları verebilir. Bazen kontrol etmek senin için güven duygusuyla ilgili olabilir, bazen de her şeyin istediğin gibi ilerlemesini istemenle... Peki sen kontrol konusunda hangi noktadasın? Burcunu seç ve öğrenelim!

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Burcunu seçer misin?

Kontrolü Elinde Tutmayı Seviyorsun

Senin için kontrol, çoğu zaman harekete geçebilmek ve istediğin sonuca ulaşabilmek anlamına geliyor. Bir şeyin nasıl ilerlemesi gerektiğine karar verdiğinde bunun gerçekleşmesi için gereken adımları hızlıca atabiliyorsun. Beklemek, belirsizlik içinde kalmak veya başkasının karar vermesini izlemek sana pek göre değil. Günlük hayatında özellikle kendi sorumluluğundaki konularda ipleri elinde tutmayı seviyorsun. Planın değiştiğinde ilk anda sinirlenebilirsin ancak kısa sürede yeni bir plan oluşturup yoluna devam etme konusunda oldukça başarılısın. Senin kontrol anlayışın daha çok 'Ne gerekiyorsa yaparım' şeklinde çalışıyor.

Kontrol Sende Değilse Rahatsız Oluyorsun

Kontrol Sende Değilse Rahatsız Oluyorsun

Senin kontrol ihtiyacının temelinde güven duygusu bulunuyor. Hayatında ne olacağını mümkün olduğunca önceden bilmek, düzenini korumak ve alıştığın şartların çok fazla değişmemesi seni rahatlatıyor. Ani değişiklikler ise huzurunu kolayca kaçırabiliyor. Bir plan yaptığında ona bağlı kalmayı seviyorsun. Özellikle son dakika ortaya çıkan değişiklikler seni diğer insanlardan daha fazla yorabilir. Çünkü sen bir şeyi kafanda oturttuğunda onun bozulmasını istemiyorsun.

Kontrol Etmekten Çok Anlamaya Çalışıyorsun

Senin kontrol anlayışın diğer insanlardan biraz farklı. Her şeyin tam olarak istediğin gibi ilerlemesini istemekten ziyade neler olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Belirsizlik seni rahatsız ettiğinde çözüm olarak daha fazla bilgi toplamaya ve farklı ihtimalleri değerlendirmeye yöneliyorsun. Bir konuda karar vermeden önce birçok seçenek düşünmen mümkün. Bu nedenle dışarıdan bakıldığında kararsız görünsen bile aslında zihninde oldukça yoğun bir değerlendirme süreci yaşanıyor olabilir.

Duygularını Kontrol Etmeye Çalışıyorsun

Senin kontrol ihtiyacın daha çok duygusal alanlarda ortaya çıkıyor. İnsanların sana karşı davranışlarını, ilişkilerindeki değişimleri ve gelecekte ne olacağını önceden anlamaya çalışabiliyorsun. Özellikle değer verdiğin insanlarla ilgili belirsizlik yaşadığında zihnin oldukça fazla çalışıyor. Kendini güvende hissettiğin ortamlarda çok daha rahat oluyorsun. Ancak bir ilişkinin nereye gittiğini bilememek veya sevdiğin birinin davranışlarında değişiklik fark etmek seni gereğinden fazla düşündürebilir.

Kontrol Sende Olunca Daha Rahat Hissediyorsun

Kontrol Sende Olunca Daha Rahat Hissediyorsun

Sen bulunduğun ortamda sözünün dinlenmesini ve ne yaptığını bilmeyi seviyorsun. Özellikle sorumluluk aldığın konularda başkasının sürekli müdahale etmesi seni rahatsız edebilir. Bir işi üstlendiğinde onu kendi yöntemlerinle tamamlamak istiyorsun. Kontrollü olman aynı zamanda güçlü görünme isteğinle de bağlantılı. İnsanların karşısında ne yapacağını bilmeyen veya sürekli kararsız kalan biri gibi görünmek istemiyorsun. Bu nedenle çoğu zaman çözüm üretmeye ve durumu toparlamaya çalışan taraf oluyorsun.

Kontrol Seviyen Oldukça Yüksek

Sen detayları görmeden rahat edemeyenlerdensin. Bir işi yaparken yalnızca tamamlanmasına değil, doğru ve düzgün yapılmasına da önem veriyorsun. Küçük ayrıntılar senin için başkalarının düşündüğünden çok daha önemli olabilir. Plan yapmak, eksikleri önceden fark etmek ve olası sorunları hesaplamak sana güven veriyor. Bu nedenle hazırlıksız yakalanmayı pek sevmiyorsun. Bir planın bozulduğunda hemen yeni bir düzen oluşturmaya çalışman da bundan kaynaklanıyor.

Kontrol Etmekten Çok Denge Kuruyorsun

Sen hayatını tamamen kontrol altında tutmaya çalışan biri değilsin. Fakat dengenin bozulmasından ciddi şekilde rahatsız olabiliyorsun. Bir ortamda gerginlik varsa bunu düzeltmek, insanlar arasında sorun varsa çözüm bulmak ve herkesin kendini rahat hissetmesini sağlamak isteyebilirsin. Karar verirken farklı ihtimalleri düşünmen de kontrol anlayışının bir parçası. Yanlış bir karar vermekten çok, birini olumsuz etkileyebilecek karar vermekten çekinebilirsin.

Kontrolü Kaybetmekten Pek Hoşlanmıyorsun

Kontrolü Kaybetmekten Pek Hoşlanmıyorsun

Senin kontrol ihtiyacın oldukça güçlü. Özellikle hayatında önem verdiğin konularda ne olup bittiğini bilmek istiyorsun. Belirsizlik, gizli kalan detaylar veya birinin senden bir şey sakladığını düşünmek seni ciddi şekilde rahatsız edebilir. Kolay kolay tamamen güvenmediğin için bazı şeyleri kendi gözlerinle görmek isteyebilirsin. Bir durumun arkasında ne olduğunu anlamadan rahat etmek senin için kolay olmayabilir.

Kontrol Senin İçin Fazla Sıkıcı

Sen hayatını tamamen planlayarak geçirmekten pek hoşlanmıyorsun. Bir şeylerin biraz spontane gelişmesi, planların değişmesi veya beklenmedik bir fırsat çıkması seni çoğu insandan daha az rahatsız edebilir. Kontrolün tamamen sende olmadığı durumlarda bile 'Bir şekilde hallederim' diyebiliyorsun. Bu yaklaşım seni rahat ve özgür kılıyor. Fazla plan yapmadan hareket edebilmen de hayatı daha eğlenceli yaşamanı sağlayabiliyor.

Kontrol Senin İçin Başarının Bir Parçası

Sen plansız hareket etmekten pek hoşlanmıyorsun. Bir hedefin varsa ona ulaşmak için hangi adımları atman gerektiğini düşünüyorsun. Zamanını, sorumluluklarını ve enerjini mümkün olduğunca verimli kullanmaya çalışıyorsun. Bu nedenle çevrendeki insanlar seni oldukça kontrollü ve disiplinli biri olarak görebilir. Bir sorun çıktığında paniklemek yerine çözüm araman da güçlü taraflarından biri.

Kontrol Edemediğin Şeylerle Uğraşmıyorsun

Sen kontrol edebildiğin ve edemediğin şeyleri birbirinden ayırabilen birisin. Her şeyi değiştiremeyeceğini bildiğin için bazı durumlarda gereksiz yere enerji harcamamayı tercih ediyorsun. Kendi kararlarını kendin vermek istiyorsun. Başkalarının seni sürekli yönlendirmeye çalışması veya hayatına fazla müdahale etmesi ise özgürlük alanına yapılmış bir müdahale gibi gelebilir.

Kontrolü Fazla Zorlamıyorsun

Kontrolü Fazla Zorlamıyorsun

Sen hayatın her detayını kontrol etmeye çalışan biri değilsin. Bir şey planladığın gibi gitmediğinde ilk tepkin genellikle durumu kabullenip başka bir yol bulmak oluyor. Bu nedenle katı planlara bağlı kalmak yerine şartlara göre hareket edebiliyorsun. Özellikle duygusal konularda kontrolü bırakmaya daha yatkınsın. İnsanların davranışlarını sürekli analiz etmek veya gelecekte ne olacağını kesin olarak bilmek istemek yerine olayların zamanla netleşmesini bekleyebiliyorsun.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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