Dünyanın En Yüksek IQ'suna Sahip Kişi: İşte 2026'nın En Zekisi!

Tarihin en yüksek IQ'su söz konusu olduğunda en çok anılan isim William James Sidis (1898-1944). Aktarılanlara göre 18 aylıkken gazete okudu, 11 yaşında Harvard'a girdi ve 16 yaşında mezun oldu. Yedi yaşındayken Vendergood adını verdiği yapay bir dil geliştirdi, ilerleyen yıllarda kozmoloji ve termodinamik üzerine yazdığı kitapta kara delikleri öngören açıklamalar yaptı.

Psikolog Abraham Sperling, Sidis'in kız kardeşi Helena'ya dayanarak onun puanının 'şimdiye kadar elde edilmiş en yüksek puan' olduğunu ve IQ karşılığının 250 ile 300 arasında bulunduğunu yazdı. Ancak bu iddialar o günden bu yana ciddi biçimde tartışmalı hale geldi.

Rakamların bu kadar kolay şişmesinin nedeni IQ'nun ne olduğuyla ilgili. Ortalama puan 100; 85'in altı düşük, 130 ve üzeri ise nüfusun ilk yüzde 2'sine giriyor. Ama Frontiers in Systems Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırmanın ifadesiyle 'zekâ testi puanları sıklıkla yanlış anlaşılıyor ve kötüye kullanılabiliyor.'

IQ bir ölçü birimi değil: 130 alan biri 100 alandan yüzde 30 daha zeki değil. 200'ün üzerindeki puanlar standart testlerin ölçüm aralığının dışına düştüğü için doğrulanamıyor, farklı onyıllardaki puanları karşılaştırmak da testler değiştiği için sağlıklı sonuç vermiyor.

Üstelik aynı kişi günün farklı saatlerinde farklı puanlar alabiliyor; teste aşinalık ve sınav kaygısı sonucu değiştiriyor, çocukken yüksek puan alanlar ergenlikte yeniden test edildiğinde 9 puana varan düşüşler görülebiliyor.

Psikolog Raymond Cattell zekâyı akışkan ve kristalize olarak ikiye ayırmış, Harvard'dan Howard Gardner ise matematikselden müziksele kadar uzanan çoklu zekâ türleri olduğunu savunmuştu. 1990'larda Salovey ve Mayer buna duygusal zekâyı ekledi.

Herkesin aklındaki soruyu da buradan cevaplayalım: Einstein'ın IQ'su diye dolaşan rakamlar da bu yüzden anlamsız. Çünkü IQ testi onun yaşadığı dönemde henüz yoktu.