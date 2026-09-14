Dünyanın En Yüksek IQ'suna Sahip Kişi: İşte 2026'nın En Zekisi!
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'Dünyanın en zeki insanı kim?' sorusunun internette dolaşan bir sürü cevabı var ve neredeyse hepsi üç haneli bir IQ puanına sahip. Bugün listenin başında iki isim yer alıyor: Tahmini IQ'su 220-230 civarında olan matematikçi Terence Tao ve Guinness kaydı 228 olan Marilyn vos Savant.
Ancak işin çok az bilinen bir tarafı var. Guinness, IQ rekoru kategorisini 1990'da tamamen kaldırdı çünkü bu puanları belgelemek için fazla güvenilmez bulundu. Yani yıllardır paylaşılan 'dünyanın en yüksek IQ'su' rakamlarının bugün resmî bir karşılığı yok. Rakamların ardındaki hikayeler ise sayılardan çok daha ilginç.
Gelin, detaylara bakalım.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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