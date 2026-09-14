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Dünyanın En Yüksek IQ'suna Sahip Kişi: İşte 2026'nın En Zekisi!

Dünyanın En Yüksek IQ'suna Sahip Kişi: İşte 2026'nın En Zekisi!

iq psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 15:28
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'Dünyanın en zeki insanı kim?' sorusunun internette dolaşan bir sürü cevabı var ve neredeyse hepsi üç haneli bir IQ puanına sahip. Bugün listenin başında iki isim yer alıyor: Tahmini IQ'su 220-230 civarında olan matematikçi Terence Tao ve Guinness kaydı 228 olan Marilyn vos Savant. 

Ancak işin çok az bilinen bir tarafı var. Guinness, IQ rekoru kategorisini 1990'da tamamen kaldırdı çünkü bu puanları belgelemek için fazla güvenilmez bulundu. Yani yıllardır paylaşılan 'dünyanın en yüksek IQ'su' rakamlarının bugün resmî bir karşılığı yok. Rakamların ardındaki hikayeler ise sayılardan çok daha ilginç.

Gelin, detaylara bakalım.

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'Matematiğin Mozart'ı' 300'den Fazla Makale Yayımladı, Tahmini IQ'su 220-230

'Matematiğin Mozart'ı' 300'den Fazla Makale Yayımladı, Tahmini IQ'su 220-230

Listenin zirvesindeki isim Avustralya doğumlu matematikçi Terence Tao. Kendisini IQ puanı sayesinde dünyanın en zeki insanı olarak tanımlayabiliriz. Guinness'in IQ kategorisini bu tarihten sonra kaldırmasıyla da Terence Tao, dünyanın en zeki insanı olarak tarihe geçmiş oldu. Bugün bile adını anmaya devam ediyoruz.

Lakabı 'Matematiğin Mozart'ı' ve bu lakabı almasının nedeni özgeçmişi: Dokuz yaşında üniversite düzeyinde kalkülüs öğrendi, 16 yaşında Princeton'da doktoraya başladı. Bugüne kadar en az 17 kitap ve 300'ün üzerinde araştırma makalesi yayımladı. ABD Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi'nde görev aldı. Tahmini IQ'su 220 ile 230 arasında. 

İkinci sıradaki isim Marilyn vos Savant. Guinness Rekorlar Kitabı'nın 1986-1989 arası baskılarında 228 puanla dünyanın en yüksek IQ'suna sahip kişi olarak yer aldı. Bu unvan ona uzun soluklu bir kariyer de kazandırdı: 1986'dan 2023'e kadar Parade dergisinde okurların sorularını yanıtladığı 'Ask Marilyn' köşesini yazdı. 

Listedeki bir diğer isim ise 225 puanla Christopher Hirata.

Doğru Cevabı Vermişti, Binlerce Öfkeli Mektup Aldı

Doğru Cevabı Vermişti, Binlerce Öfkeli Mektup Aldı

Vos Savant'ın en çok konuşulan hikâyesi bir olasılık sorusuyla başladı. Monty Hall problemi olarak bilinen bu bulmacada yarışmacıya üç kapı gösteriliyor, birini seçiyor, sunucu geri kalan kapılardan boş olanı açıyor ve yarışmacıya seçimini değiştirme hakkı veriliyor. 

Vos Savant köşesinde değiştirmenin daha avantajlı olduğunu yazdı ve ortalık karıştı. On binden fazla öfkeli mektup aldı; bunların yaklaşık bini doktora derecesine sahip kişilerden geliyordu. Bir mektupta şu satırlar vardı: 'Belki kadınlar matematik problemlerine erkeklerden farklı bakıyor.' Sonuçta haklı çıkan vos Savant oldu.

IQ Bir Ölçü Birimi Değil

IQ Bir Ölçü Birimi Değil

Tarihin en yüksek IQ'su söz konusu olduğunda en çok anılan isim William James Sidis (1898-1944). Aktarılanlara göre 18 aylıkken gazete okudu, 11 yaşında Harvard'a girdi ve 16 yaşında mezun oldu. Yedi yaşındayken Vendergood adını verdiği yapay bir dil geliştirdi, ilerleyen yıllarda kozmoloji ve termodinamik üzerine yazdığı kitapta kara delikleri öngören açıklamalar yaptı.

Psikolog Abraham Sperling, Sidis'in kız kardeşi Helena'ya dayanarak onun puanının 'şimdiye kadar elde edilmiş en yüksek puan' olduğunu ve IQ karşılığının 250 ile 300 arasında bulunduğunu yazdı. Ancak bu iddialar o günden bu yana ciddi biçimde tartışmalı hale geldi.

Rakamların bu kadar kolay şişmesinin nedeni IQ'nun ne olduğuyla ilgili. Ortalama puan 100; 85'in altı düşük, 130 ve üzeri ise nüfusun ilk yüzde 2'sine giriyor. Ama Frontiers in Systems Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırmanın ifadesiyle 'zekâ testi puanları sıklıkla yanlış anlaşılıyor ve kötüye kullanılabiliyor.' 

IQ bir ölçü birimi değil: 130 alan biri 100 alandan yüzde 30 daha zeki değil. 200'ün üzerindeki puanlar standart testlerin ölçüm aralığının dışına düştüğü için doğrulanamıyor, farklı onyıllardaki puanları karşılaştırmak da testler değiştiği için sağlıklı sonuç vermiyor. 

Üstelik aynı kişi günün farklı saatlerinde farklı puanlar alabiliyor; teste aşinalık ve sınav kaygısı sonucu değiştiriyor, çocukken yüksek puan alanlar ergenlikte yeniden test edildiğinde 9 puana varan düşüşler görülebiliyor. 

Psikolog Raymond Cattell zekâyı akışkan ve kristalize olarak ikiye ayırmış, Harvard'dan Howard Gardner ise matematikselden müziksele kadar uzanan çoklu zekâ türleri olduğunu savunmuştu. 1990'larda Salovey ve Mayer buna duygusal zekâyı ekledi. 

Herkesin aklındaki soruyu da buradan cevaplayalım: Einstein'ın IQ'su diye dolaşan rakamlar da bu yüzden anlamsız. Çünkü IQ testi onun yaşadığı dönemde henüz yoktu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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