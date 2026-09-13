Hangi Derste Başarılıydınız: Doğum Ayınız Okulda En Başarılı Olduğunuz Dersi Ele Veriyor

Okulların açılmasına sayılı gün kala, geçmiş yılların koridorlarına kısa bir yolculuk yapma isteği içimizi kaplıyor. Kimimiz laboratuvarda deney yaparken mutlu olurken kimimiz sahnede ya da müzik sınıfında kendini buluyordu. Astrolojiye göre okul yıllarında en başarılı olduğunuz ders, doğum ayınızın ve gezegeninizin karakterinize yansıyan doğal bir uzantısı.

İşte doğum ayınıza göre ruhunuza en çok hitap eden dersler.

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