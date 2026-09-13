Hangi Derste Başarılıydınız: Doğum Ayınız Okulda En Başarılı Olduğunuz Dersi Ele Veriyor
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Okulların açılmasına sayılı gün kala, geçmiş yılların koridorlarına kısa bir yolculuk yapma isteği içimizi kaplıyor. Kimimiz laboratuvarda deney yaparken mutlu olurken kimimiz sahnede ya da müzik sınıfında kendini buluyordu. Astrolojiye göre okul yıllarında en başarılı olduğunuz ders, doğum ayınızın ve gezegeninizin karakterinize yansıyan doğal bir uzantısı.
İşte doğum ayınıza göre ruhunuza en çok hitap eden dersler.
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Kış aylarında dünyaya gelenler kimya, çevre bilimi ve dans derslerinde fark yaratıyor.
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Nisan, Mayıs ve Haziran doğumluları bando, sosyoloji ve medya çalışmalarında rahat ediyor.
Temmuz, Ağustos ve Eylül'de doğanların gözü hep sahnede, kürsüde ve kitapların arasında.
Yılın son çeyreğinde doğanlar kamerayı, yeni bir dili ve tarihi kitaplarını seviyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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