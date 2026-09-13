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Hangi Derste Başarılıydınız: Doğum Ayınız Okulda En Başarılı Olduğunuz Dersi Ele Veriyor

Hangi Derste Başarılıydınız: Doğum Ayınız Okulda En Başarılı Olduğunuz Dersi Ele Veriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 18:44
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Okulların açılmasına sayılı gün kala, geçmiş yılların koridorlarına kısa bir yolculuk yapma isteği içimizi kaplıyor. Kimimiz laboratuvarda deney yaparken mutlu olurken kimimiz sahnede ya da müzik sınıfında kendini buluyordu. Astrolojiye göre okul yıllarında en başarılı olduğunuz ders, doğum ayınızın ve gezegeninizin karakterinize yansıyan doğal bir uzantısı.

İşte doğum ayınıza göre ruhunuza en çok hitap eden dersler.

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Kış aylarında dünyaya gelenler kimya, çevre bilimi ve dans derslerinde fark yaratıyor.

Kış aylarında dünyaya gelenler kimya, çevre bilimi ve dans derslerinde fark yaratıyor.

Ocak: Kimya Ocak doğumlularını Satürn yönetiyor, bu da onları disiplinli ve sabırlı yapıyor. Oğlak ya da Kova fark etmez, somut sonuç görmeden rahat edemezler ve kimya tam bu yüzden işlerine geliyor.

Şubat: Çevre Bilimi Kova da Balık da dünyayla kurduğu bağı önemser. Biri insancıl yanıyla, biri duygusal derinliğiyle çevreyi ve sürdürülebilirliği doğal bir merak konusu haline getiriyor.

Mart: Dans Bazıları balenin zarafetini seçer, bazıları hip-hop'un enerjisini. Mart doğumluları için ortak nokta şu: duygularını bedenle anlatmayı seviyorlar.

Nisan, Mayıs ve Haziran doğumluları bando, sosyoloji ve medya çalışmalarında rahat ediyor.

Nisan, Mayıs ve Haziran doğumluları bando, sosyoloji ve medya çalışmalarında rahat ediyor.

Nisan: Bando Müzik, Nisan doğumluları için küçük bir sığınak gibi çalışıyor. Koç'un enerjisi ritme, Boğa'nın Venüs dokunuşu melodiye dönüşüyor.

Mayıs: Sosyoloji Boğa ile İkizler arasında doğmak, insan ilişkilerine meraklı büyümek demek. Grup dinamiklerini çözmek onlar için bir oyun, ileride kariyerlerine de yön veriyor.

Haziran: Medya Çalışmaları Haziran doğumları neyi sever? Bilgi toplamayı da onu başkasına anlatmayı da. İkizler'in meraklı zihni ya da Yengeç'in yaratıcılığı, onları doğal bir içerik üreticisine çeviriyor.

Temmuz, Ağustos ve Eylül'de doğanların gözü hep sahnede, kürsüde ve kitapların arasında.

Temmuz, Ağustos ve Eylül'de doğanların gözü hep sahnede, kürsüde ve kitapların arasında.

Temmuz: Drama Işıklar, kalabalık bir salon, tek bir sahne. Temmuz doğumluları için bunlar tam bir davet gibi. Aslan'ın karizması ya da Yengeç'in duygusal derinliği, bu sevgiyi besliyor.

Ağustos: Hitabet Bir topluluğun önünde konuşmak çoğu insanı korkutur, Ağustos doğumlularını değil. Güneş'in özgüveni ya da Merkür'ün iletişim gücü, onları kürsüde rahat ettiriyor.

Eylül: İngilizce Bir kitabın satır aralarını okumak, Eylül doğumlularının en sevdiği uğraş. Başak'ın detaycılığı ya da Terazi'nin dengeli bakışı, onları kelimelerle güçlü bağlar kurmaya itiyor.

Yılın son çeyreğinde doğanlar kamerayı, yeni bir dili ve tarihi kitaplarını seviyor.

Yılın son çeyreğinde doğanlar kamerayı, yeni bir dili ve tarihi kitaplarını seviyor.

Ekim: Fotoğrafçılık Ekim'de doğanlar bir kareye hem güzelliği hem karanlığı sığdırmayı iyi biliyor. Terazi'nin zarafeti ya da Akrep'in gizemi, objektifin arkasında birleşiyor.

Kasım: İkinci Dil Kasım ayının en meraklı öğrencisi, yeni bir dil defteri açan kişidir genelde. Akrep'in tutkusu ya da Yay'ın keşif hevesi, İspanyolca veya Mandarince gibi bir dili çabucak söktürüyor.

Aralık: Dünya Tarihi Yay ile Oğlak, geçmişe yolculuğu en çok seven ikili. Rönesans'tan Soğuk Savaş'a, her dönem onların merakını tazeliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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