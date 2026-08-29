Süpermarket Arabalarının Tüketim Kültüründe Yarattığı Değişime Dair 10 Detay

Dikkat edersen birçok kişi daha ne alacağını bile düşünmeden markete girer girmez bir alışveriş arabası alıyor. Bu artık farkında olmadan yaptığımız bir alışkanlık haline geldi. Hatta birkaç parça ürün alacak olsak bile bazen yine de araba tercih ediyoruz. Çünkü bu yöntem bize daha pratik geliyor. Yıllar içinde alışveriş kültürü öyle değişti ki alışveriş arabası market yapmanın vazgeçilmez bir parçası oldu.