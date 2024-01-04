Milli Futbolcu Merih Demiral ve Model Eşi Heidi Lushtaku'dan Müjdeli Haber: İkinci Bebek Geliyor!
Milli Futbolcu Merih Demiral ve Model Eşi Heidi Lushtaku'dan Müjdeli Haber: İkinci Bebek Geliyor!
Milli futbolcumuz Merih Demiral ve model eşi Heidi Lushtaku, ailelerine katılacak yeni bir üyenin müjdesini verdiler. İkinci bebeklerini bekleyen çift, bu sevinçli haberi tüm sevenleriyle paylaştı.
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Mili futbolcu Melih Demiral, sporseverlerin severek takip ettiği sporculardan bir tanesi.
Ünlü futbolcu kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da sık sık gündemde yer edinen isimler arasında.
Hatırlarsanız Demiral, İsviçreli model Heidi Lushtaku ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.
Merih Demiral ve eşi 2022 yılının Nisan ayında ise anne-baba olduklarını duyurmuşlardı. Çiftin 2022 yıllarında Kais isminde bir oğulları oldu.
Ünlü çift ilişkilerini magazinden ve kameralardan uzak yaşamayı tercih etseler de hayatları ile ilgili özel haberleri sevenleri ile paylaşmayı ihmal etmiyorlar.
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Geçtiğimiz saatlerde aşkları tam gaz ilerleyen ünlü çiftten sevenlerine müjdeli bir haber geldi!
Merih Demiral ve model eşi Heidi Lushtaku Instagram hesaplarından paylaştıkları video ile yeni bir bebek beklediklerini açıkladılar.
İşte o video 👇🏼
Siz çiftin müjdeli haberi için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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