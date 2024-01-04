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Evimizin Şefi Jeremy Allen White Reklam İçin Atleti Pantolonu Bir Kenara Attı!

Evimizin Şefi Jeremy Allen White Reklam İçin Atleti Pantolonu Bir Kenara Attı!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 18:10

Shameless dizisiyle tanıdığımız, The Bear dizisiyle tüm dünyanın tanıdığı Jeremy Allen White, yeni reklam kampanyası ile ortalığı ateşe verdi!

Bakalım 👇

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"Shameless" dizisiyle ismini duyuran ve "The Bear" dizisiyle yıldızını iyice parlatan Jeremy Allen White'ı tanıyanlarınız vardır.

"Shameless" dizisiyle ismini duyuran ve "The Bear" dizisiyle yıldızını iyice parlatan Jeremy Allen White'ı tanıyanlarınız vardır.

Ünlü oyuncu son dizisiyle herkesi kendine hayran bırakmış ve oyunculuğunu konuşturmuştu.

Ünlü oyuncu son dizisiyle herkesi kendine hayran bırakmış ve oyunculuğunu konuşturmuştu.

Bir de boşanmasının ardından şarkıcı Rosalia ile yeni bir aşka adım atarak magazin gündeminde yer almıştı.

Bir de boşanmasının ardından şarkıcı Rosalia ile yeni bir aşka adım atarak magazin gündeminde yer almıştı.

Ünlü oyuncu şimdi de Calvin Klein için çekilen reklam kampanyası ile sosyal medyanın gündeminde.

Ünlü oyuncu şimdi de Calvin Klein için çekilen reklam kampanyası ile sosyal medyanın gündeminde.

Reklam için birbirinden cesur pozlara imza atan White'ın fotoğrafları sosyal medyada beğeniyle karşılandı.

Reklam için birbirinden cesur pozlara imza atan White'ın fotoğrafları sosyal medyada beğeniyle karşılandı.
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Ünlü oyuncunun Calvin Klein için verdiği pozları Türk fotoğrafçı Mert Alaş tarafından çekildi.

Ünlü oyuncunun Calvin Klein için verdiği pozları Türk fotoğrafçı Mert Alaş tarafından çekildi.

Önce sizi reklam kampanyası için çekilen pozlarla baş başa bırakalım...

Önce sizi reklam kampanyası için çekilen pozlarla baş başa bırakalım...

Sonra gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

Sonra gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

"Tamam şef"

"Tamam şef"
twitter.com
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"Biraz merhamet göster..."

"Biraz merhamet göster..."
twitter.com

"Kolyeleri ne kadar güzel"

"Kolyeleri ne kadar güzel"
twitter.com

"Aklıma ayıp şeyler geliyor"

"Aklıma ayıp şeyler geliyor"
twitter.com

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