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Film Seçme Kavgasından Nokta Atışı NBC-Demirkubuz Tespitlerine Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri

Film Seçme Kavgasından Nokta Atışı NBC-Demirkubuz Tespitlerine Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri

dizi Goygoy film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 16:31

Twitter aleminde her hafta olduğu gibi yine birbirinden enteresan, komik ve bazen de trajik dizi ve film tweetleri atıldı. Gelin hep birlikte 2024 yılının ilk haftasında sinemasever goygoycularımız neler paylaşmış bi' bakalım.

Not: Herkese mutlu seneler ve dolu dolu sinefil vakitler dilerim.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Hayatta kalan muzdan sonra iyi geldi bu:

2. Hayatta kalan muzdan sonra iyi geldi bu:
twitter.com

3. İran filminden akıllara kazınan o replik: Bir dut hayatımı kurtardı.

3. İran filminden akıllara kazınan o replik: Bir dut hayatımı kurtardı.

4. Bu maalesef ben.

5. Yok erotik gerilim filmi...

5. Yok erotik gerilim filmi...
twitter.com
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6. Gülsem mi ağlasam mı bilemedim:

6. Gülsem mi ağlasam mı bilemedim:
twitter.com

7. Kendall Roy ile Prens'i kapıştıralım:

8. Robert Pattinson görmesin bu tweeti:

8. Robert Pattinson görmesin bu tweeti:
twitter.com

9. Hele geçen sene o nasıl bir darlamaydı öyle...

10. Hepimiz böyleyiz canısı...

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11. Espri güzel kupa güzel daha ne olsun:

11. Espri güzel kupa güzel daha ne olsun:
twitter.com

12. Bu doğru.

12. Bu doğru.
twitter.com

13. Aynı şey Netflix'te de oluyor, nereden biliyorum diye sormayın.

13. Aynı şey Netflix'te de oluyor, nereden biliyorum diye sormayın.
twitter.com

14. Harika tespit:

14. Harika tespit:
twitter.com

15. O yok ama elimizde şu var:

15. O yok ama elimizde şu var:
twitter.com

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