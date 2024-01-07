Film Seçme Kavgasından Nokta Atışı NBC-Demirkubuz Tespitlerine Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri
Film Seçme Kavgasından Nokta Atışı NBC-Demirkubuz Tespitlerine Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri
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1. Başlıyoruz!
2. Hayatta kalan muzdan sonra iyi geldi bu:
3. İran filminden akıllara kazınan o replik: Bir dut hayatımı kurtardı.
5. Yok erotik gerilim filmi...
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6. Gülsem mi ağlasam mı bilemedim:
8. Robert Pattinson görmesin bu tweeti:
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11. Espri güzel kupa güzel daha ne olsun:
12. Bu doğru.
13. Aynı şey Netflix'te de oluyor, nereden biliyorum diye sormayın.
14. Harika tespit:
15. O yok ama elimizde şu var:
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