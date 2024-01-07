Film Seçme Kavgasından Nokta Atışı NBC-Demirkubuz Tespitlerine Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri

Twitter aleminde her hafta olduğu gibi yine birbirinden enteresan, komik ve bazen de trajik dizi ve film tweetleri atıldı. Gelin hep birlikte 2024 yılının ilk haftasında sinemasever goygoycularımız neler paylaşmış bi' bakalım.

Not: Herkese mutlu seneler ve dolu dolu sinefil vakitler dilerim.