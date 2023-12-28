Zeki Demirkubuz ve NBC Arasındaki Kavga Hakkında Sosyal Medyada Paylaşılan Birbirinden Efsane Tespitler

Türkiye'nin en ünlü yönetmenleri Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında uzun süredir bir gerginlik bulunuyor. Ancak ikili arasındaki gerginlik uzun zamandır uyuyan bir ejderha gibiydi. Ancak son filmi Hayat'ın vizyona girmesinin ardından Demirkubuz adeta uyuyan ejderhayı uyandırdı. Türkiye gündemini birden bu kavgaya çekti. Peki konuyla ilgili sosyal medyada hangi analizimsi tweetler atıldı, gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.