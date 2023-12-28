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Zeki Demirkubuz ve NBC Arasındaki Kavga Hakkında Sosyal Medyada Paylaşılan Birbirinden Efsane Tespitler

Zeki Demirkubuz ve NBC Arasındaki Kavga Hakkında Sosyal Medyada Paylaşılan Birbirinden Efsane Tespitler

Twitter Sinema Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 16:48

Türkiye'nin en ünlü yönetmenleri Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında uzun süredir bir gerginlik bulunuyor. Ancak ikili arasındaki gerginlik uzun zamandır uyuyan bir ejderha gibiydi. Ancak son filmi Hayat'ın vizyona girmesinin ardından Demirkubuz adeta uyuyan ejderhayı uyandırdı. Türkiye gündemini birden bu kavgaya çekti. Peki konuyla ilgili sosyal medyada hangi analizimsi tweetler atıldı, gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

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Türkiye'nin en iyi yönetmenlerinden olan Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki tartışma, Demirkubuz'un Hayat filminin vizyona girmesinin ardından alevlendi.

Türkiye'nin en iyi yönetmenlerinden olan Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki tartışma, Demirkubuz'un Hayat filminin vizyona girmesinin ardından alevlendi.

Bu içerikte konuyla ilgili ayrıntıları okuyabilirsiniz:

Zeki Demirkubuz'un NBC için 2006 yılından bu yana onun filmlerini hiç izlemedim demesi, yaptığı açıklamalarda NBC için 'malum şahıs' ifadesini kullanması, susmazsa YouTube kanalı açıp konuşurum demesi ve NBC aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değil sözleri ikili arasında tartışmaya neden oldu.

Zeki Demirkubuz'un NBC için 2006 yılından bu yana onun filmlerini hiç izlemedim demesi, yaptığı açıklamalarda NBC için 'malum şahıs' ifadesini kullanması, susmazsa YouTube kanalı açıp konuşurum demesi ve NBC aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değil sözleri ikili arasında tartışmaya neden oldu.

Şimdiye kadar sessizliğini sürdüren NBC ise dayanamayıp Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Ceylan, "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında..." dedi.

Şimdiye kadar sessizliğini sürdüren NBC ise dayanamayıp Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Ceylan, "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında..." dedi.

Hal böyle olunca Zeki Demirkubuz-NBC tartışması sosyal medyanın tam ortasına bomba gibi düştü. İki yönetmenin çatışması Türkiye'nin gündemini bir anda değiştirdi. Sosyal medyamız adeta sinema tweetleriyle doldu taştı. Tabii bu kavgada nerede duracağını bilemeyen goygoycuların analizleri hepimizi güldürdü ve düşündürdü.

Hal böyle olunca Zeki Demirkubuz-NBC tartışması sosyal medyanın tam ortasına bomba gibi düştü. İki yönetmenin çatışması Türkiye'nin gündemini bir anda değiştirdi. Sosyal medyamız adeta sinema tweetleriyle doldu taştı. Tabii bu kavgada nerede duracağını bilemeyen goygoycuların analizleri hepimizi güldürdü ve düşündürdü.

1. Gelin hep birlikte ZD-NBC kavgasında hangi analizler yapıldı, kim olaylara nasıl tepki verdi bi' bakalım:

1. Gelin hep birlikte ZD-NBC kavgasında hangi analizler yapıldı, kim olaylara nasıl tepki verdi bi' bakalım:
twitter.com
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2. Taraflar seçilsin:

2. Taraflar seçilsin:
twitter.com

3. Herkesin modu aynen böyle:

3. Herkesin modu aynen böyle:
twitter.com

4. Durmaz valla çeker filmini.

4. Durmaz valla çeker filmini.
twitter.com

5. Resmen 'The Banshees of Inisherin'in Türk versiyonunu izliyoruz:

5. Resmen 'The Banshees of Inisherin'in Türk versiyonunu izliyoruz:
twitter.com

6. Kafes dövüşü yapsınlar diyen tayfamız da hazır...

6. Kafes dövüşü yapsınlar diyen tayfamız da hazır...
twitter.com
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7. Dikkat çeken bir yorum:

7. Dikkat çeken bir yorum:
twitter.com

8. Yok daha neler.

8. Yok daha neler.
twitter.com

9. Üzdü...

9. Üzdü...
twitter.com

10. Enteresan bir yorum daha:

10. Enteresan bir yorum daha:
twitter.com

11. Olabilir mi, olabilir.

11. Olabilir mi, olabilir.
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12. Seninle şöyle olabilirdik...

12. Seninle şöyle olabilirdik...
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13. Her şey o gece başladı...

13. Her şey o gece başladı...
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14. Sorulur mu hiç flörte böyle soru?

14. Sorulur mu hiç flörte böyle soru?
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15. Tam olarak kavganın seyri:

16. Taraf seçmek isteyenler buyursun gelsin.

16. Taraf seçmek isteyenler buyursun gelsin.
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17. Şimdi biraz daha sinirli atıyordur ama ağzına...

18. Hahahaha çok doğru...

19. Tespit gibi tespit:

19. Tespit gibi tespit:
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20. +1

20. +1
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21. Ben kuzu eti sevmem.

21. Ben kuzu eti sevmem.
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22. Saflar sıklaşıyor:

22. Saflar sıklaşıyor:
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Siz Zeki Demirkubuz-NBC atışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Siz Zeki Demirkubuz-NBC atışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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