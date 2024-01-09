Banu Alkan Özel Hayatına Dair Bilinmeyenleri Anlatarak Kültür ve Turizm Bakanı Olmak İstediğini Açıkladı!
Banu Alkan Özel Hayatına Dair Bilinmeyenleri Anlatarak Kültür ve Turizm Bakanı Olmak İstediğini Açıkladı!
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Aşk ve güzellik tanrıçası anlamına gelen 'Afrodit' lakaplı Banu Alkan, Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programına katılarak bazı açıklamalarda bulundu.
Özel hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Banu Alkan 'Şöhreti bir anda yakaladım, genç isimlere fırsat verdim. Ünlü olunca önemli isimler benden sonra anılmaya başladı.' dedi.
"16 yaşında sinema sektörüne başladım. Şöhreti yakaladığım zaman çok aklı başında bir kızdım. Annem böyle öğretmişti, bu konuda önemli bir faktördü. Ablam da öyledir..." diyerek ekledi.
Türkiye'deki oyuncular hakkında ise; "Türkiye'de beğendiklerim var. Tuba Büyüküstün'ü beğeniyorum Türkiye'den. Serenay Sarıkaya bana çok dişi gelmiyor. Ben kadını biraz dişi seviyorum." ifadelerine yer verdi.
Habertürk'ün haberine göre ise; "Artık politikaya atılacağım. Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum. Çok zeki ve güzel olmaktan sıkıldım. Yıllardır gazeteci ve prodüktörlerle uğraştık."
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