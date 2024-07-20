Akın Akınözü'nün Acı Günü: Oyuncunun Uzun Süredir Kanser Tedavisi Gören Annesi Özlem Akınözü Vefat Etti
Akın Akınözü'nün Acı Günü: Oyuncunun Uzun Süredir Kanser Tedavisi Gören Annesi Özlem Akınözü Vefat Etti
Oyuncu Akın Akınözü'nün uzun süredir kanser tedavisi gören annesi, oyuncu Özlem Akınözü hayatını kaybetti.
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Oyuncu Akın Akınözü'nün uzun süredir kanser tedavisi gördüğü söylenen annesi oyuncu Özlem Akınözü 59 yaşında hayatını kaybetti.
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Uzun bir süre kanserle mücadele eden Özlem Akınözü’nün vefatı, sanat dünyasında büyük bir üzüntüye yol açtı.
Özlem Akınözü, kariyerinde pek çok dizi ve filmde dikkat çekici performanslar sergileyerek adından söz ettirmişti. "Karagül" ve "Deliha" gibi beğenilen projelerdeki rolleriyle tanınan Akınözü, Ankaralı olmasının yanı sıra oyunculuk yeteneği ve zarafetiyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.
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