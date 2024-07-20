Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Akın Akınözü'nün Acı Günü: Oyuncunun Uzun Süredir Kanser Tedavisi Gören Annesi Özlem Akınözü Vefat Etti

Akın Akınözü'nün Acı Günü: Oyuncunun Uzun Süredir Kanser Tedavisi Gören Annesi Özlem Akınözü Vefat Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 14:50

Oyuncu Akın Akınözü'nün uzun süredir kanser tedavisi gören annesi, oyuncu Özlem Akınözü hayatını kaybetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oyuncu Akın Akınözü'nün uzun süredir kanser tedavisi gördüğü söylenen annesi oyuncu Özlem Akınözü 59 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Akın Akınözü'nün uzun süredir kanser tedavisi gördüğü söylenen annesi oyuncu Özlem Akınözü 59 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun bir süre kanserle mücadele eden Özlem Akınözü’nün vefatı, sanat dünyasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Uzun bir süre kanserle mücadele eden Özlem Akınözü’nün vefatı, sanat dünyasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Özlem Akınözü, kariyerinde pek çok dizi ve filmde dikkat çekici performanslar sergileyerek adından söz ettirmişti. "Karagül" ve "Deliha" gibi beğenilen projelerdeki rolleriyle tanınan Akınözü, Ankaralı olmasının yanı sıra oyunculuk yeteneği ve zarafetiyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

Özlem Akınözü, kariyerinde pek çok dizi ve filmde dikkat çekici performanslar sergileyerek adından söz ettirmişti. "Karagül" ve "Deliha" gibi beğenilen projelerdeki rolleriyle tanınan Akınözü, Ankaralı olmasının yanı sıra oyunculuk yeteneği ve zarafetiyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın