Gözyaşımız Pıt: Yıllar Süren Küslüğe Son Veren Demet Akalın ve Hande Yener Aynı Sahnede!
Gözyaşımız Pıt: Yıllar Süren Küslüğe Son Veren Demet Akalın ve Hande Yener Aynı Sahnede!
11 yıllık küslüğü 2018'de bitiren Hande Yener ve Demet Akalın aynı sahnede buluşup sevenlerine şölen yaşattılar! Yaşanan tüm skandalların sonunda barışan ikili, epey bir duygulandırdı da!
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Sürekli gelgit yaşayan, iki aşık misali bir küsüp bir barışan Hande Yener ve Demet Akalın, altı yıl önce şok bir kararla beyaz bayrakları çekmiş, arayı düzeltmeye karar vermişti hatırlarsanız.
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Araları iyiyken et ve tırnak gibi dolaşan ikili, araları bozukken birbirlerine sokmadıkları laf bırakmadılar. 11 yıl süren keçi inatları ise Ece Erken'in müdahalesiyle son bulmuştu.
Barıştıklarından uzun zamandır haberdarız, birbirlerine jestlerini şekerliklerini de görmüyor değiliz elbette. Fakat kesin olan bir şey var o da yıllardır bu ikiliyi sahnede bir arada göremediğimiz!
Ama merak etmeyin o hasret de son buldu. Demet Akalın, Hande Yener'in sahnesine konuk oldu. Bir de slow Hande Yener şarkısı patlattı ki gözyaşımız pıt! İşte o anlar:
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