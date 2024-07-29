Mine Tugay'ın Kırmızlar İçindeki Elbisesiyle Yeni Yaşını Kutladığı Pozları Düşülmeyecek Gibi Değil!

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de milyonları kendine hayran bırakan Mine Tugay yeni yaşını kırmızılar içerisindeki elbisesi ve elindeki çiçekleriyle kutladı. Ortalığı ateşe veren Mine Tugay'ın pozları yine sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi.