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Mine Tugay'ın Kırmızlar İçindeki Elbisesiyle Yeni Yaşını Kutladığı Pozları Düşülmeyecek Gibi Değil!

Mine Tugay'ın Kırmızlar İçindeki Elbisesiyle Yeni Yaşını Kutladığı Pozları Düşülmeyecek Gibi Değil!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
29.07.2024 - 12:01

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de milyonları kendine hayran bırakan Mine Tugay yeni yaşını kırmızılar içerisindeki elbisesi ve elindeki çiçekleriyle kutladı. Ortalığı ateşe veren Mine Tugay'ın pozları yine sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi.

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Mine Tugay rol aldığı her yapımda adından söz ettirmeyi başarsa da başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Medcezir'deki performansıyla gönüllere ayrı bir taht kurmuştu.

Mine Tugay rol aldığı her yapımda adından söz ettirmeyi başarsa da başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Medcezir'deki performansıyla gönüllere ayrı bir taht kurmuştu.

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Tugay güzelliği, kusursuz fiziği ve kızıl saçlarıyla da görenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor desek yeridir.

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Tugay güzelliği, kusursuz fiziği ve kızıl saçlarıyla da görenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor desek yeridir.

4.2 milyon takipçili Instagram hesabından düzenli olarak yaptığı paylaşımlarla görenleri büyülemeye de devam eden ünlü oyuncu geçtiğimiz gün bir yaşına daha girdi.

4.2 milyon takipçili Instagram hesabından düzenli olarak yaptığı paylaşımlarla görenleri büyülemeye de devam eden ünlü oyuncu geçtiğimiz gün bir yaşına daha girdi.

Kırmızı, çiçekli ve göğüs dekolteli elbisesiyle doğum günü pozu veren Mine Tugay paylaşımına "İyi ki doğmuşum🙏🏻❤️🌹 Bütün güzel dilekleriniz için teşekkür ederim♥️🫂" notunu düştü.

Kırmızı, çiçekli ve göğüs dekolteli elbisesiyle doğum günü pozu veren Mine Tugay paylaşımına "İyi ki doğmuşum🙏🏻❤️🌹 Bütün güzel dilekleriniz için teşekkür ederim♥️🫂" notunu düştü.

Doğum günü pozlarının etkisiyle serisinin altına koşanlar Mine Tugay'ın bir yandan yeni yaşını kutlarken bir yandan da kendisine övgüler yağdırdı...

Doğum günü pozlarının etkisiyle serisinin altına koşanlar Mine Tugay'ın bir yandan yeni yaşını kutlarken bir yandan da kendisine övgüler yağdırdı...
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