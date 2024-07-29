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Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
29.07.2024 - 10:05

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.

Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...

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1. Hazal Subaşı

1. Hazal Subaşı

2. Sümeyye Aydoğan

2. Sümeyye Aydoğan

3. Derya Uluğ

3. Derya Uluğ

4. Aşkın Nur Yengi

4. Aşkın Nur Yengi

5. Melisa Döngel

5. Melisa Döngel
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6. Feyza Civelek

6. Feyza Civelek

7. Tuğba Ekinci

7. Tuğba Ekinci

8. Nazlı Sabancı

8. Nazlı Sabancı

Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?

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haftanın en rüküş kadınını niye seçiyoruz? mantık çerçevesinde birisi anlatabilir mi