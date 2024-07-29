Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.
Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...
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1. Hazal Subaşı
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2. Sümeyye Aydoğan
3. Derya Uluğ
4. Aşkın Nur Yengi
5. Melisa Döngel
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6. Feyza Civelek
7. Tuğba Ekinci
8. Nazlı Sabancı
Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?
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haftanın en rüküş kadınını niye seçiyoruz? mantık çerçevesinde birisi anlatabilir mi