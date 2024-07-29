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Ünlü Şarkıcı Justin Bieber Instagram’da Osmaniyeli Küçük Çocuğu Paylaşınca Bayraklar Asıldı!

Ünlü Şarkıcı Justin Bieber Instagram’da Osmaniyeli Küçük Çocuğu Paylaşınca Bayraklar Asıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
29.07.2024 - 13:57

Hailey Bieber'la ilk bebeklerini kucağına almak için gün sayan Justin Bieber sosyal medya hesabından Osmaniye'deki bir düğünde çekilen videoyu paylaşınca olanlar oldu.

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"Baby" adlı parçasıyla birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de inanılmaz bir tanınırlık elde eden Justin Bieber artık dünyanın en popüler şarkıcılarından biri.

"Baby" adlı parçasıyla birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de inanılmaz bir tanınırlık elde eden Justin Bieber artık dünyanın en popüler şarkıcılarından biri.

Yıllar önce Selena Gomez'le ilişkisiyle gündemde olan ünlü popçu 2018 yılında ünlü model Hailey Rhode Baldwin'le dünyaevine girmişti. İkili bir dönem giydiği kıyafetlerle de çok konuşuluyordu.

Yıllar önce Selena Gomez'le ilişkisiyle gündemde olan ünlü popçu 2018 yılında ünlü model Hailey Rhode Baldwin'le dünyaevine girmişti. İkili bir dönem giydiği kıyafetlerle de çok konuşuluyordu.

Evliliklerinin 6. senesinde bebek beklediklerini duyurarak tüm hayranlarına büyük bir sevinç yaşatan ikili ne yapsa gündemimize oturuyor.

Evliliklerinin 6. senesinde bebek beklediklerini duyurarak tüm hayranlarına büyük bir sevinç yaşatan ikili ne yapsa gündemimize oturuyor.

Justin Bieber, bu sefer de Osmaniye'de bir düğünden çekilen videoyu Key Glock'un mixli şarkısıyla paylaştı

Justin Bieber, bu sefer de Osmaniye'de bir düğünden çekilen videoyu Key Glock'un mixli şarkısıyla paylaştı

Binlerce sosyal medya kullanıcısına "As Bayrakları As As!" dedirten paylaşımı da buraya bırakıyoruz:

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