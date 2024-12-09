Altın Kelebek'e Damga Vuran Hazar Ergüçlü'nün Dekolteli Kombini 'Dilber' Yorumlarıyla Sınıfta Kaldı!
Altın Kelebek'e Damga Vuran Hazar Ergüçlü'nün Dekolteli Kombini 'Dilber' Yorumlarıyla Sınıfta Kaldı!
Geçtiğimiz gece 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, magazin gündemine damgasını vurdu. Pek çok olayın yaşandığı törende ünlüler geçidi yaşandı. Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede boy gösteren isimlerden biri de Hazar Ergüçlü oldu. 'En İyi Dizi Ödülü'nü almak için İnci Taneleri ekibi adına sahneye çıkan Ergüçlü'nün sosyal medya kullanıcılarına karakteri 'Dilber'i anımsatan, dekolteli ve parlak kombini maalesef ki sınıfta kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yıl 50.'sini izlediğimiz Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, uzun zamandır olduğu gibi yine Cem Davran ve Çağla Şıkel'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gecede 'En İyi Dizi Ödülü' kategorisinin kazananı Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi oldu.
İnci Taneleri ekibi adına sahneye çıkan Hazar Ergüçlü, Altın Kelebek’i Ediz Hun’un elinden aldı.
İnci Taneleri'ndeki 'Dilber' performansıyla ilk günden bu yana ses getiren Hazar Ergüçlü geceye derin göğüs dekolteli, uzun ve parlak bir elbiseyle katıldı.
Gecenin en çok konuşulan kombinlerinden birine imza atan Ergüçlü'nün elbisesini kimileri beğenirken kimileri de fena topa tuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları, bir muhabirin törenden önce röportaj veren Hazar Ergüçlü'nün kombinini tiye aldığını bile düşündü.
Gelin önce o anları görelim...
Daha sonra sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen kombine gelen yorumlara şöyle bi' bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki siz Hazar Ergüçlü'nün kombinini nasıl buldunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın