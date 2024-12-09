Banu Alkan'ın Altın Kelebek Kırmızı Halısında Poz Verirken Arkasındaki Bir Genci Fırçalaması Tepki Çekti!

Dün gece 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, geçtiğimiz senelere göre daha kaos dolu geçti. Özel gecenin tarihine geçecek pek çok olay yaşandı. Bu anlardan birine de 'Afrodit' lakaplı Banu Alkan imza attı. Yine görenlere 'Bu ne şimdi?!' dedirten türdeki elbisesiyle kırmızı halıda poz veren Alkan, kadraja giren genci fena fırçaladı. Banu Alkan'ın bu gergin hallerine tepkiler de gecikmedi.