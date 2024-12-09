Banu Alkan'ın Altın Kelebek Kırmızı Halısında Poz Verirken Arkasındaki Bir Genci Fırçalaması Tepki Çekti!
Banu Alkan'ın Altın Kelebek Kırmızı Halısında Poz Verirken Arkasındaki Bir Genci Fırçalaması Tepki Çekti!
Dün gece 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, geçtiğimiz senelere göre daha kaos dolu geçti. Özel gecenin tarihine geçecek pek çok olay yaşandı. Bu anlardan birine de 'Afrodit' lakaplı Banu Alkan imza attı. Yine görenlere 'Bu ne şimdi?!' dedirten türdeki elbisesiyle kırmızı halıda poz veren Alkan, kadraja giren genci fena fırçaladı. Banu Alkan'ın bu gergin hallerine tepkiler de gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kez daha Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu üstlendiği Pantene Altın Kelebek Ödülleri sayesinde dedikodu kazanı fena kaynadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yine Altın Kelebek tarihine geçecek pek çok kaos ve gerginliğin yaşandığı geceye damga vuran isimlerden biri de Banu Alkan oldu.
Geceye tepeden tırnağa pembelere bürünmüş bir elbiseye gelen Afrodit'in yürümekte epey güçlük çektiği anlar kendisiyle ilgili dikkatimizi çeken ilk anlar olmuştu.
Ancak Afrodit başka bir olayla daha sosyal medyaya damgasını vurdu. Kırmızı halıda poz vermek isteyen Alkan, arkasından kadraja giren genci fark etti.
Bu durum üzerine epey sinirlenen Banu Alkan "Arkadan çekil! Bir daha söyletirsen..." diyerek genci fena fırçaladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇👇
Banu Alkan'ın bu öfkeli anı sosyal medya kullanıcılarının da eleştirilerini topladı tabii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Dünya güzellerine birkaç metreden fazla yaklaşmamak lazım, koruma altındaki türler bunlar