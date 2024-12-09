Işın Karaca Altın Kelebek'te Simge'yi Anons Ederken Yersiz Wanda Nara Şakası Yapan Sinan Akçıl'a Fena Patladı!
Işın Karaca Altın Kelebek'te Simge'yi Anons Ederken Yersiz Wanda Nara Şakası Yapan Sinan Akçıl'a Fena Patladı!
Bu sene 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne damga vuran birçok detay yaşandı. Anbean takip edilen gecenin en çok konuşulan anlarından biri de ödül veren Sinan Akçıl'ın 'yersiz' bulunan esprisi oldu. Simge'yi anons ederken kendince yaptığı Wanda Nara şakası eleştirilerin hedefi haline geldi. Yaşananlar karşısında sabrı taşan Işın Karaca'ysa Akçıl'a hiç acımadı!
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Bu sene 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, her sene olduğu gibi yine ve yeniden gündeme damgasını vurdu.
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Gecenin kaos dedikodularından birine de son dönemlerin tartışmalı isimlerinden şarkıcı Sinan Akçıl oldu.
Akçıl, törende 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü Simge Sağın'a vermek üzere sahnede konuşma yapmaya başladı.
Zarfı açtıktan sonra önce gülen sonra da kendince Mauro Icardi göndermesi yapmak isteyen Akçıl'in Simge'yi anons ederken, "Wanda Nara çok üzülecek ama Simge Sağın" demesi tartışma yarattı.
Kimileri Sinan Akçıl'ın 'esprisine' gülerken kimileri de oldukça yersiz bularak tepkilerini gösterdi.
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Konuya dair sert çıkanlardan biri de sert açıklamalarıyla nam salan Işın Karaca oldu. Karaca, Akçıl'ın üslubu karşısında adeta ateş püskürdü.
"Bu nasıl bir çirkin üslup! Hepinizden çok çalışan kadınlara gösterdiğiniz “şiddet abası” hiç yakışıyor mu! Espiri böyle bir şey değil! Simgeye kocaman alkışlar.."
Işın Karaca'nın açıklamalarına gelen yorumların birkaçını da sizler için buraya bıraktık:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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