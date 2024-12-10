Sabancı Gelini Olmak Zor İş: Marakeş'i Turlayan Nazlı Sabancı'nın Yazım Hatası Ayrı Kombini Ayrı Eleştirildi!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yurt dışı gezilerine odaklanmıştık ki, Nazlı Sabancı ve eşi Hacı Sabancı'nın tatilleri de dikkat çeker oldu. Arzu Sabancı'nın biricik gelini Nazlı Sabancı bu dönemde daha da konuşulur oldu tabii. Sosyetik güzel gerek verdiği pozlar gerek lüks markalarla yaptığı işbirlikleriyle adından söz ettirdi. Nazlı gelin bu sefer de Marakeş kombini ve Instagram paylaşımındaki yazım hataları yüzünden topa tutuldu.