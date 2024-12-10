Sabancı Gelini Olmak Zor İş: Marakeş'i Turlayan Nazlı Sabancı'nın Yazım Hatası Ayrı Kombini Ayrı Eleştirildi!
Sabancı Gelini Olmak Zor İş: Marakeş'i Turlayan Nazlı Sabancı'nın Yazım Hatası Ayrı Kombini Ayrı Eleştirildi!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yurt dışı gezilerine odaklanmıştık ki, Nazlı Sabancı ve eşi Hacı Sabancı'nın tatilleri de dikkat çeker oldu. Arzu Sabancı'nın biricik gelini Nazlı Sabancı bu dönemde daha da konuşulur oldu tabii. Sosyetik güzel gerek verdiği pozlar gerek lüks markalarla yaptığı işbirlikleriyle adından söz ettirdi. Nazlı gelin bu sefer de Marakeş kombini ve Instagram paylaşımındaki yazım hataları yüzünden topa tutuldu.
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Bursa sosyetesi dendiğinde akıllara gelen ilk isimlerden olan Güneş Dimili'nin kızı Nazlı Kayı, 2017 yılında Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğlu Hacı Sabancı'la 2021 yılının Ekim ayında ihtişamlı bir törenle dünyaevine girmişti.
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Özellikle son dönemlerde Sabancı ailesinin en dikkat çeken fertlerinden birine haline gelen Nazlı Sabancı pek çok konuyla gündeme geliyor. Bunlardan biri sosyetik güzelin evlendikten sonra tarzını tepeden tırnağa değiştirmesi olmuştu.
Sosyal medya kullanımı ve pek çok kişi tarafından demode bulunan kombinleri yüzünden de kendisi sıkça eleştirilerin hedefi haline geliyor.
Müstakbel eltisi Hande Erçel ve biricik aşkı Hakan Sabancı'nın dünyayı gezmesine gıpta ettiği düşünülen Nazlı gelin eşi Hacı'yla soluğu Fas'ın başkenti Marakeş'te aldı.
Nazlı Sabancı geçtiğimiz gün yurt dışı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü güzel paylaşımına "burası aklimda harika mimarisiyle kalicak🌹" notunu düştü.
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Kot bir tulum tercih eden Nazlı Sabancı hem yazım yanlışı hem de yine pek beğenilmeyen kombini yüzünden eleştirilerin hedefi oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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