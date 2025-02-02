Hazine ve Maliye Bakanlığı Harekete Geçti: 150 Oyuncu ve Şarkıcı Gelir Beyanını Yanlış Yapmış
Hazine ve Maliye Bakanlığı Harekete Geçti: 150 Oyuncu ve Şarkıcı Gelir Beyanını Yanlış Yapmış
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu, oyuncu ile şarkıcıları ve bağlı bulundukları ajansları incelemeye aldı. Kurulun yaptığı denetimlerde toplam 150 ünlü kişinin gelir vergisini yanlış beyan ettiği ortaya çıktı. Sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptanırken, Bakan Mehmet Şimşek de konuya ilişkin, vergi adaletinin tesisinin temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı geliri önlemek için denetimlerini artırdı. Vergi Denetim Kurulu’nun, oyuncular, ses sanatçıları ve ajanslarına yaptığı incelemelerde ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
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Yürütülen analiz sonucu, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının oldukça düşük olduğu belirlendi.
Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan 150 oyuncu ve şarkıcı olduğu belirtildi.
Bu kapsamda sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptandı. Oyuncunun ismi ise açıklanmadı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin, vergi adaletinin tesisinin temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Şimşek, "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz." dedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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