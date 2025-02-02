onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hazine ve Maliye Bakanlığı Harekete Geçti: 150 Oyuncu ve Şarkıcı Gelir Beyanını Yanlış Yapmış

Hazine ve Maliye Bakanlığı Harekete Geçti: 150 Oyuncu ve Şarkıcı Gelir Beyanını Yanlış Yapmış

Mehmet Şimşek
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.02.2025 - 14:10

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu, oyuncu ile şarkıcıları ve bağlı bulundukları ajansları incelemeye aldı. Kurulun yaptığı denetimlerde toplam 150 ünlü kişinin gelir vergisini yanlış beyan ettiği ortaya çıktı. Sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptanırken, Bakan Mehmet Şimşek de konuya ilişkin, vergi adaletinin tesisinin temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı geliri önlemek için denetimlerini artırdı. Vergi Denetim Kurulu’nun, oyuncular, ses sanatçıları ve ajanslarına yaptığı incelemelerde ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı geliri önlemek için denetimlerini artırdı. Vergi Denetim Kurulu’nun, oyuncular, ses sanatçıları ve ajanslarına yaptığı incelemelerde ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Yürütülen analiz sonucu, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının oldukça düşük olduğu belirlendi.

Yürütülen analiz sonucu, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının oldukça düşük olduğu belirlendi.

Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan 150 oyuncu ve şarkıcı olduğu belirtildi.

Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan 150 oyuncu ve şarkıcı olduğu belirtildi.

Bu kapsamda sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptandı. Oyuncunun ismi ise açıklanmadı.

Bu kapsamda sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptandı. Oyuncunun ismi ise açıklanmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin, vergi adaletinin tesisinin temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Şimşek, "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin, vergi adaletinin tesisinin temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Şimşek, "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz." dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın