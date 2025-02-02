Hazine ve Maliye Bakanlığı Harekete Geçti: 150 Oyuncu ve Şarkıcı Gelir Beyanını Yanlış Yapmış

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu, oyuncu ile şarkıcıları ve bağlı bulundukları ajansları incelemeye aldı. Kurulun yaptığı denetimlerde toplam 150 ünlü kişinin gelir vergisini yanlış beyan ettiği ortaya çıktı. Sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptanırken, Bakan Mehmet Şimşek de konuya ilişkin, vergi adaletinin tesisinin temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.